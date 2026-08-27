Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes El certamen, destinado para la categoría 2015, se disputará este fin de semana en el predio de la LPF. Paraná tendrá tres días de pura acción y diversión. 27 de agosto 2026 · 13:33hs

Paraná será sede este fin de semana del Torneo Provincial de Clubes, categoría 2015. El certamen, organizado por el Departamento infanto juvenil de la Federación Entrerriana de Fútbol, se llevará adelante del 28 al 30 de agosto en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

El certamen contará con la participación de 36 equipos que representarán a las ligas afiliadas al ente que regula la actividad en Entre Ríos. Los participantes fueron distribuidos en nueve zonas de cuatro equipos cada uno.

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Durante tres jornadas, Paraná recibirá a futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes y familias de diferentes localidades de la provincia, en una competencia que tendrá como escenario nuestro predio. Las Zonas del Torneo Provincial de Clubes Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Paranaense de Fútbol (@ligaparanaense) Zona 1 Naranjitos Oro Verde San Martín (Diamante) La Cañada (Nogoyá) Zona 2 Belgrano Sportivo Urquiza Atlético Valle María 25 de Mayo (Nogoyá) Zona 3 Patronato Comercio (La Paz) Roma (Ramírez) 25 de mayo (Victoria) Zona 4 Atlético Paraná Sarmiento (Victoria) Bancario (Gualeguay) La Adelina (Chajarí) Zona 5 Formación Independiente Juventud Urdinarrain Sociedad Sportiva (Gualeguay) Los Teros (Feliciano) Zona 6 Universitario Central Entrerriano Real Concordia 1 de mayo (Chajarí) Zona 7 Asociación River Palermo Urquiza (Gualeguay) El Olimpo (Concordia) Zona 8 Escuela River Don Bosco Barrio Norte (Gualeguay) Tiro Federal (Chajarí) Zona 9 Atlético Neuquén Patronato B La Academia Vélez Sarsfield (Chajarí)