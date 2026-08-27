Paraná será sede este fin de semana del Torneo Provincial de Clubes, categoría 2015. El certamen, organizado por el Departamento infanto juvenil de la Federación Entrerriana de Fútbol, se llevará adelante del 28 al 30 de agosto en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).
Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes
El certamen, destinado para la categoría 2015, se disputará este fin de semana en el predio de la LPF. Paraná tendrá tres días de pura acción y diversión.
El certamen contará con la participación de 36 equipos que representarán a las ligas afiliadas al ente que regula la actividad en Entre Ríos. Los participantes fueron distribuidos en nueve zonas de cuatro equipos cada uno.
Durante tres jornadas, Paraná recibirá a futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes y familias de diferentes localidades de la provincia, en una competencia que tendrá como escenario nuestro predio.
Las Zonas del Torneo Provincial de Clubes
Zona 1
Naranjitos
Oro Verde
San Martín (Diamante)
La Cañada (Nogoyá)
Zona 2
Belgrano
Sportivo Urquiza
Atlético Valle María
25 de Mayo (Nogoyá)
Zona 3
Patronato
Comercio (La Paz)
Roma (Ramírez)
25 de mayo (Victoria)
Zona 4
Atlético Paraná
Sarmiento (Victoria)
Bancario (Gualeguay)
La Adelina (Chajarí)
Zona 5
Formación Independiente
Juventud Urdinarrain
Sociedad Sportiva (Gualeguay)
Los Teros (Feliciano)
Zona 6
Universitario
Central Entrerriano
Real Concordia
1 de mayo (Chajarí)
Zona 7
Asociación River
Palermo
Urquiza (Gualeguay)
El Olimpo (Concordia)
Zona 8
Escuela River
Don Bosco
Barrio Norte (Gualeguay)
Tiro Federal (Chajarí)
Zona 9
Atlético Neuquén
Patronato B
La Academia
Vélez Sarsfield (Chajarí)