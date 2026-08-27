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Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes

El certamen, destinado para la categoría 2015, se disputará este fin de semana en el predio de la LPF. Paraná tendrá tres días de pura acción y diversión.

27 de agosto 2026 · 13:33hs
Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes

Paraná será sede este fin de semana del Torneo Provincial de Clubes, categoría 2015. El certamen, organizado por el Departamento infanto juvenil de la Federación Entrerriana de Fútbol, se llevará adelante del 28 al 30 de agosto en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

El certamen contará con la participación de 36 equipos que representarán a las ligas afiliadas al ente que regula la actividad en Entre Ríos. Los participantes fueron distribuidos en nueve zonas de cuatro equipos cada uno.

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Durante tres jornadas, Paraná recibirá a futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes y familias de diferentes localidades de la provincia, en una competencia que tendrá como escenario nuestro predio.

Las Zonas del Torneo Provincial de Clubes

Zona 1

Naranjitos

Oro Verde

San Martín (Diamante)

La Cañada (Nogoyá)

Zona 2

Belgrano

Sportivo Urquiza

Atlético Valle María

25 de Mayo (Nogoyá)

Zona 3

Patronato

Comercio (La Paz)

Roma (Ramírez)

25 de mayo (Victoria)

Zona 4

Atlético Paraná

Sarmiento (Victoria)

Bancario (Gualeguay)

La Adelina (Chajarí)

Zona 5

Formación Independiente

Juventud Urdinarrain

Sociedad Sportiva (Gualeguay)

Los Teros (Feliciano)

Zona 6

Universitario

Central Entrerriano

Real Concordia

1 de mayo (Chajarí)

Zona 7

Asociación River

Palermo

Urquiza (Gualeguay)

El Olimpo (Concordia)

Zona 8

Escuela River

Don Bosco

Barrio Norte (Gualeguay)

Tiro Federal (Chajarí)

Zona 9

Atlético Neuquén

Patronato B

La Academia

Vélez Sarsfield (Chajarí)

Paraná Provincial LPF
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