La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio lugar al pedido de la AFA y tanto Paredes, como Molina, Almada y Ayala pueden purgar sus castigos en duelos preparatorios clase A.

Apenas se conocieron las durísimas sanciones a la Selección Argentina por los incidentes ocurridos en el Mundial 2026 , en especial tras la final con España, la AFA elevó un pedido formal a la FIFA para que revea su decisión. Este jueves llegó la respuesta y trajo una buena noticia que involucra a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el entrerriano Roberto Ayala.

Los cuatro podrán cumplir sus suspensiones en amistosos clase A y/o en partidos oficiales , según lo que ocurra primero. Esto significa que los tres futbolistas y el ayudante de campo de Lionel Scaloni ya no están obligados a purgar sus castigos únicamente en las Eliminatorias Sudamericanas , como se había establecido en un principio.

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El calendario de FIFA tiene programadas dos fechas en lo que resta del año: la primera, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, con la posibilidad de jugar hasta cuatro duelos preparatorios; y la siguiente, entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos encuentros.

Vale recordar el origen de cada sanción: Paredes deberá estar afuera en 10 compromisos por agarrar del cuello a Eric García y tirar al piso a Gavi; Molina, en siete, por golpear a Rodri; Almada, en uno, por participar de la primera gresca; y Ayala, en tres, por pegarle una trompada en el rostro a Dani Olmo. Si Argentina define sus rivales en las dos próximas ventanas, podría limpiar hasta media docena de partidos.

Una buena para la Selección Argentina: los sancionados podrán cumplir sus suspensiones en amistosos

Una buena para la Selección Argentina: los sancionados del Mundial podrán cumplir sus suspensiones en amistosos.

Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino informó que "en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia".

Días atrás, en diálogo con TyC Sports, Andrés Paton Urich, asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino, brindó detalles de la apelación: "Hay cuatro individuales contra Ayala, Paredes, Molina y Almada por los sucesos que vimos en la final. Entendemos que la de Paredes, Molina y Ayala son excesivas por lo que hicieron y buscaremos que sean morigeradas. Vamos a pedir los fundamentos".

Por otra parte, el letrado explicó que "la de Almada no es apelable" y remarcó que las demás "fueron exageradas, claramente". Y agregó: "Hay casos. Si uno compara la sanción de Leandro con la de Luis Suárez en 2014, que le dieron 9 fechas por morder a un contrario o la de un jugador europeo que hizo un símbolo nazi y le dieron 10 fechas... Hay sanciones que tienen, a nuestro criterio, una gravedad mayor y tienen la misma cantidad de fechas. Vimos los videos, cuadro por cuadro, y entendíamos que la sanción debía ser menor".