Durante todo el fin de semana, el 58,8 por ciento de la energía consumida en el autódromo provino del parque solar.

El parque solar del autódromo de Paraná cubrió toda la demanda eléctrica durante la final del TC

El parque solar fotovoltaico de Enersa ubicado en el autódromo Ciudad de Paraná abasteció por completo el consumo eléctrico del predio durante la final del Turismo Carretera (TC) disputada el último domingo. Además, generó un excedente que fue inyectado a la red de distribución.

El resultado refleja la política que llevan adelante el Gobierno de Entre Ríos y Enersa para incorporar generación renovable en puntos estratégicos de la provincia, vinculando innovación energética, desarrollo y actividades de alta convocatoria.

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Durante todo el fin de semana, el 58,8 por ciento de la energía consumida en el autódromo provino del parque solar. El sábado, la generación fotovoltaica aportó el 50 por ciento de la energía requerida durante la jornada y alcanzó coberturas instantáneas del 88,7 por ciento durante el segundo entrenamiento y del 65 por ciento en la clasificación. El domingo, el aporte renovable representó el 69,8 por ciento de la energía demandada.

El registro más alto se produjo alrededor de las 14, durante la final del TC, cuando la generación alcanzó el 116,9 por ciento de la demanda instantánea. De esta manera, no solo cubrió la totalidad del consumo, sino que permitió inyectar el excedente a la red de distribución.

Energía renovable y deporte motor

El comportamiento del parque durante un evento de gran convocatoria demostró el aporte de la generación distribuida ante momentos de alta exigencia eléctrica, al producir energía en el mismo lugar donde se consume y reducir la necesidad de abastecimiento desde otros puntos del sistema.

Generación sustentable donde se necesita

La instalación forma parte del programa de Recursos Energéticos Distribuidos (DER) de Enersa, orientado a incorporar generación en sitios estratégicos para mejorar la operación de la red y aprovechar de manera más eficiente la infraestructura existente.

Lo ocurrido durante el TC marca un hito para Enersa y la provincia. Además, posiciona a Entre Ríos a la vanguardia en la integración de energía renovable, generación distribuida y deporte motor.