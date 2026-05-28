Roberto Musso habló del presente del Cuarteto de Nos antes del show en Paraná

El Cuarteto de Nos se presentará este sábado 30 de mayo en Hierlam XL con su "Tour Puertas" y Roberto Musso habló con UNO en la previa del show

Roberto Musso: “La energía que tenemos hoy es muchísimo mayor que a los 20 años”

El regreso del Cuarteto de Nos a Paraná llegará este sábado 30 de mayo con un presente que encuentra al grupo uruguayo atravesando uno de los momentos más convocantes de toda su carrera. La banda se presentará en Hierlam XL desde las 21, en el marco del Tour Puertas, la gira con la que continúan llevando por Latinoamérica las canciones de su último disco junto a clásicos que ya forman parte de varias generaciones de público.

Cuarteto de Nos llega a Paraná con clásicos, nuevas canciones y un público renovado

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En diálogo con UNO, Roberto Musso habló sobre el presente de la banda, la relación con el público joven, la intensidad de las giras y la posibilidad de celebrar los 20 años de Raro, uno de los discos más importantes del grupo.

“Estamos presentando el disco Puertas, que salió el año pasado, y venimos de un 2025 histórico para nosotros, con un montón de recitales icónicos”, contó Musso desde Montevideo, mientras la banda continúa recorriendo distintos países con una agenda intensa de shows.

El cantante recordó algunos de los conciertos recientes que marcaron esta etapa: el Movistar Arena de Santiago de Chile con 15 mil personas, Ferro en Buenos Aires ante 25 mil espectadores y el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde agotaron entradas meses antes de tocar. “Fue un año muy interesante y muy intenso en cuanto a shows”, resumió.

Ese crecimiento sostenido también aparece reflejado en el público que hoy acompaña al Cuarteto. Si bien la banda mantiene una fuerte conexión con quienes la siguen desde hace décadas, Musso destacó el vínculo que lograron construir con nuevas generaciones.

“Se sumó un público muy juvenil, muy sub 20, incluso adolescentes y niños, que conectaron muchísimo con las canciones de los últimos discos”, señaló. “Eso le da una frescura y una energía renovada a los shows que en el ámbito del rock no es nada común”.

Durante la charla, el músico reconoció que muchas veces son los propios hijos quienes acercan la banda a sus padres, especialmente en países donde el grupo comenzó a crecer más recientemente. “En México, Ecuador, Perú o Colombia, muchos padres llegaron al Cuarteto por sus hijos. Los chicos los llevan a los recitales y después terminan enganchándose ellos también”, explicó entre risas.

Lejos de apoyarse únicamente en la nostalgia, Musso aseguró que el motor principal del grupo sigue siendo mirar hacia adelante. “Está en el ADN de la banda seguir haciendo canciones nuevas y proyectos nuevos. Mientras haya canciones nuevas, preferimos ir para adelante antes que quedarnos celebrando aniversarios”, sostuvo.

Sin embargo, hay excepciones. Y una de ellas podría ser Raro, el disco publicado en 2006 que marcó un antes y un después en la historia del Cuarteto y funcionó como puerta de entrada para gran parte del público latinoamericano.

“Los 20 años de Raro tienen algo especial porque fue el disco que nos abrió las puertas fuera de Uruguay”, explicó. Aunque aclaró que no planean realizar una gira específica homenaje, adelantó que la banda evalúa incorporar una cantidad mayor de canciones de ese álbum en los próximos shows del Tour Puertas.

“Siempre hay tres o cuatro canciones de Raro en el repertorio, pero estamos viendo cómo sumar más temas durante el segundo semestre”, adelantó.

A lo largo de casi dos horas de recital, el Cuarteto combina momentos de alto voltaje con pasajes más íntimos y reflexivos. Sobre el escenario, Musso mantiene una intensidad física que sorprende incluso después de décadas de carrera.

Cuarteto de Nos Lucas Fonseca

Roberto Musso: “La energía que tenemos hoy es muchísimo mayor que a los 20 años”

“Con los muchachos bromeamos porque la energía que tenemos ahora es muchísimo mayor que cuando teníamos 20 años”, contó. “Yo entro en una especie de trance arriba del escenario”.

El cantante también destacó el crecimiento técnico y humano que acompaña a la banda en esta etapa. “Antes viajábamos cuatro personas y alguien que nos acompañaba. Ahora somos 14 entre técnicos de sonido, visuales y producción. Todo eso también fue creciendo muchísimo”.

Con más de 40 años de historia, Cuarteto de Nos logró atravesar distintas etapas sin perder identidad. Musso cree que parte del reconocimiento del público tiene que ver con ese recorrido gradual, lejos de los fenómenos instantáneos.

“El Cuarteto no fue una banda que explotó de la noche a la mañana llenando estadios. Fue un camino muy largo y muy paulatino”, reflexionó. “Creo que eso el público rockero lo valora mucho”.

Sobre el final de la entrevista, el músico también habló de una de las canciones que más lo atraviesan personalmente: “No llora”, escrita cuando nació su hija Federica. “Hoy sigue siendo un momento muy emotivo en el show. La escribí cuando ella era muy chiquita y hace poco cumplió 15. El tiempo pasa impresionante”.

Este sábado, Paraná volverá a encontrarse con una banda que, lejos de repetirse, sigue sumando capítulos nuevos a una historia que todavía parece tener muchas puertas por abrir.

Las entradas pueden conseguirse a través de Passline y también en formato físico, en efectivo y sin costo de servicio, en Terco Tour (Almafuerte 774, Paraná) y Tienda Unión (López y Planes 3553, Santa Fe). La apertura de puertas será a las 19 y el show comenzará a las 21.