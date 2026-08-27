Uno Entre Rios | Escenario | Juan Manuel Bilat

Juan Manuel Bilat llevó su música a distintos puntos de Entre Ríos

El acordeonista entrerriano Juan Manuel Bilat participó de Galas del Río junto al Cuarteto de Cuerdas Litoral, brindó conciertos didácticos y se presentó ante más de 8.000 personas

27 de agosto 2026 · 13:55hs
Juan Manuel Bilat llevó su música a distintos puntos de Entre Ríos

Juan Manuel Bilat atraviesa un presente de mucha actividad. Durante los últimos días, el acordeonista entrerriano recorrió distintos puntos de la provincia con una agenda que combinó grandes escenarios, propuestas educativas y encuentros con otros referentes de la música popular.

Juan Manuel Bilat llevó la música del litoral por distintos escenarios entrerrianos

El recorrido comenzó en La Paz, donde participó de Galas del Río, Festival Internacional de Música y Arte, junto al Cuarteto de Cuerdas Litoral. El concierto estuvo dedicado a la música del litoral y significó un nuevo desafío para Bilat, al explorar las posibilidades del acordeón en diálogo con las cuerdas.

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En el marco del festival, además, el músico brindó conciertos didácticos para estudiantes de escuelas de La Paz y llevó su propuesta hasta la comuna de Ombú, donde visitó la Escuela Secundaria Rural N.º 12 “La Calandria”. Allí compartió música con estudiantes, docentes y familias, acercando el instrumento y la cultura del litoral a una comunidad rural.

La agenda continuó en Hasenkamp, durante los festejos por los 120 años de la ciudad. Bilat se presentó junto a su banda ante más de 8.000 personas, en un show que tuvo al acordeón como protagonista y que combinó música popular de raíz litoraleña con una mirada contemporánea.

Finalmente, el lunes, el artista entrerriano compartió escenario con el reconocido músico formoseño Lázaro Caballero, en un encuentro que reunió a dos exponentes de la música popular.

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Juan Manuel Bilat Entre Ríos Música Litoral
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