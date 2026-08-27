Uno Entre Rios | La Provincia | Justicia

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Los vecinos se acercaron hasta el lugar para realizar consultas y recibir orientación sobre distintos trámites y situaciones vinculadas con el acceso a la Justicia

27 de agosto 2026 · 14:14hs
Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

En el centro comunitario Nº 3 Josefina Zubizarreta de Paraná se realizó el miércoles una nueva jornada de trabajo de Justicia va a los Barrios, programa de acceso a la justicia que el Superior Tribunal de Justicia lleva adelante a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Doctor Juan Bautista Alberdi desde el 2022. La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y directora ad honorem de ese organismo, Susana Medina, acompañó la actividad que permitió a vecinos y vecinas realizar consultas y recibir orientación sobre distintas situaciones vinculadas con el acceso a la Justicia.

En el barrio, y por espacio de tres horas, se brindó atención directa y personalizada a integrantes de la comunidad. Las consultas, orientadas en su mayoría a trámites relacionados a cuota alimentaria y cuidados parentales fueron atendidas por integrantes del Poder Judicial y de los organismos participantes. Allí ofrecieron información, orientación y asesoramiento sobre los recursos disponibles y los pasos a seguir ante distintas situaciones, trámites o dudas que requieren intervención de organismos judiciales. El objetivo es fortalecer la presencia de la Justicia en los vecindarios, facilitar el acceso a la información y acercar los servicios judiciales a la comunidad.

la justicia absolvio a marcelo corazza por corrupcion de menores

La Justicia absolvió a Marcelo Corazza por corrupción de menores

Manuel Adorni, solicitó suspender el plazo para responder las 20 preguntas del fiscal Pollicita por el desfase de más de $43 millones y US$ 402.000

Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Una Justicia más cercana

Justicia va a los Barrios propone generar espacios de atención fuera de las sedes tradicionales del Poder Judicial, favoreciendo un contacto directo con la ciudadanía y facilitando el acceso a información sobre derechos, trámites y mecanismos disponibles para resolver distintas situaciones.

En el centro comunitario participaron el miércoles la fiscal Valentina Ayala; el defensor Tulio Rodríguez Signes, el juez penal de Niños, Niñas y adolescentes, Pablo Barbirotto, la jueza de Paz, Marcela Cottet; la secretaria del Juzgado de Paz, Andrea Panero, las integrantes del Equipo Técnico del Registro Ünico de adoptantes de Entre Ríos (RUAER), Florencia Fita y Agustina Butta y las integrantes del Centro Judicial de Género, Laura Desayes y Yamila Faisal Neme Sacks, com así también integrantes del Instituto Alberdi, Cynthia Troncoso y Mariana Acosta. Además, acompañaron personal de Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y del Centro de Atención Primaria (CAPS) Puerto Viejo. La articulación entre los distintos organismos permite brindar una respuesta integral ante las consultas de la ciudadanía y orientar a cada persona hacia el organismo o servicio correspondiente, promoviendo así un acceso a la Justicia más cercano, accesible y efectivo.

Justicia
Noticias relacionadas
Imagen de archivo.

"Justicia va a los Barrios" llega el miércoles al Centro Comunitario Josefina Zubizarreta en Paraná

comedores escolares: la justicia ordeno que los alimentos no incluyan alimentos con sellos de advertencia

Comedores escolares: la Justicia ordenó que los alimentos no incluyan alimentos con sellos de advertencia

¿Hay que hacerse cargo de un familiar en situación de calle? Qué dice la ley

¿Hay que hacerse cargo de un familiar en situación de calle? Qué dice la ley

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región.

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

Ver comentarios

Lo último

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

Ultimo Momento
El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Policiales
Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Ovación
Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/27: así quedaron los cruces de las potencias

Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/27: así quedaron los cruces de las potencias

Copa Sudamericana: Boca versus San Pablo, con fecha confirmada para los cuartos de final

Copa Sudamericana: Boca versus San Pablo, con fecha confirmada para los cuartos de final

Una buena para la Selección Argentina: los sancionados del Mundial podrán cumplir sus suspensiones en amistosos

Una buena para la Selección Argentina: los sancionados del Mundial podrán cumplir sus suspensiones en amistosos

Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes

Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes

La provincia
El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Inés Ghiggi: Quiero desearnos un poco de locura en la radio

Inés Ghiggi: "Quiero desearnos un poco de locura en la radio"

Un concejal de Concepción del Uruguay utilizó un trend viral para señalar problemas urbanos

Un concejal de Concepción del Uruguay utilizó un trend viral para señalar problemas urbanos

Dejanos tu comentario