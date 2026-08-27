Los vecinos se acercaron hasta el lugar para realizar consultas y recibir orientación sobre distintos trámites y situaciones vinculadas con el acceso a la Justicia

En el centro comunitario Nº 3 Josefina Zubizarreta de Paraná se realizó el miércoles una nueva jornada de trabajo de Justicia va a los Barrios, programa de acceso a la justicia que el Superior Tribunal de Justicia lleva adelante a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Doctor Juan Bautista Alberdi desde el 2022. La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y directora ad honorem de ese organismo, Susana Medina, acompañó la actividad que permitió a vecinos y vecinas realizar consultas y recibir orientación sobre distintas situaciones vinculadas con el acceso a la Justicia.

En el barrio, y por espacio de tres horas, se brindó atención directa y personalizada a integrantes de la comunidad. Las consultas, orientadas en su mayoría a trámites relacionados a cuota alimentaria y cuidados parentales fueron atendidas por integrantes del Poder Judicial y de los organismos participantes. Allí ofrecieron información, orientación y asesoramiento sobre los recursos disponibles y los pasos a seguir ante distintas situaciones, trámites o dudas que requieren intervención de organismos judiciales. El objetivo es fortalecer la presencia de la Justicia en los vecindarios, facilitar el acceso a la información y acercar los servicios judiciales a la comunidad.

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Una Justicia más cercana

Justicia va a los Barrios propone generar espacios de atención fuera de las sedes tradicionales del Poder Judicial, favoreciendo un contacto directo con la ciudadanía y facilitando el acceso a información sobre derechos, trámites y mecanismos disponibles para resolver distintas situaciones.

En el centro comunitario participaron el miércoles la fiscal Valentina Ayala; el defensor Tulio Rodríguez Signes, el juez penal de Niños, Niñas y adolescentes, Pablo Barbirotto, la jueza de Paz, Marcela Cottet; la secretaria del Juzgado de Paz, Andrea Panero, las integrantes del Equipo Técnico del Registro Ünico de adoptantes de Entre Ríos (RUAER), Florencia Fita y Agustina Butta y las integrantes del Centro Judicial de Género, Laura Desayes y Yamila Faisal Neme Sacks, com así también integrantes del Instituto Alberdi, Cynthia Troncoso y Mariana Acosta. Además, acompañaron personal de Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y del Centro de Atención Primaria (CAPS) Puerto Viejo. La articulación entre los distintos organismos permite brindar una respuesta integral ante las consultas de la ciudadanía y orientar a cada persona hacia el organismo o servicio correspondiente, promoviendo así un acceso a la Justicia más cercano, accesible y efectivo.