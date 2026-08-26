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En Feliciano atraparon a un prófugo y son seis los detenidos por el millonario robo a una estancia

La Policía de Feliciano llevó adelante un procedimiento por el robo millonario en la estancia La Rosalía, ubicada cerca de San Jaime de la Frontera.

26 de agosto 2026 · 23:22hs
El detenido en Feliciano habría ingerido varios envoltorios de cocaína

Policía de Entre Ríos

El detenido en Feliciano habría ingerido varios envoltorios de cocaína, por lo que tuvo que ser internado.
En Feliciano atraparon a un prófugo y son seis los detenidos por el millonario robo a una estancia.

En Feliciano atraparon a un prófugo y son seis los detenidos por el millonario robo a una estancia.

En la tarde de este miércoles, personal policial de Feliciano llevó adelante un procedimiento en el marco de un mandamiento judicial relacionado con el robo millonario en la estancia La Rosalía, ubicada cerca de San Jaime de la Frontera. En el operativo se detuvo a un hombre, quien sería el quinto detenido por este caso.

La orden fue librada por el Juzgado de Garantías de la ciudad de Chajarí, a cargo del Dr. Darío Guillermo Mautine, en las actuaciones caratuladas “NN S/ ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO”.

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Una vez en el nosocomio, el paciente recibió atención médica y quedó bajo cuidado de los profesionales de salud.

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El procedimiento en Feliciano

En ese contexto, alrededor de las 14.50, personal policial logró localizar e identificar a un masculino de 29 años de edad, sobre quien interesaba su captura, cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la intersección de calles Estados Unidos y Córdoba. Al advertir la presencia policial, el individuo emprendió la fuga a bordo del rodado, recorriendo distintas arterias de la ciudad, hasta ser finalmente interceptado en la intersección de Mendoza y Adelito Fernández, luego de que el vehículo derrapara y fuera aprehendido por el personal policial.

En Feliciano atraparon a un prófugo y son seis los detenidos por el millonario robo a una estancia.

En Feliciano atraparon a un prófugo y son seis los detenidos por el millonario robo a una estancia.

Durante el procedimiento, el hombre manifestó haber ingerido varios envoltorios que, según sus dichos, contendrían clorhidrato de cocaína. Ante esta situación, fue trasladado inicialmente al nosocomio local y, posteriormente, derivado al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, para su atención y evaluación médica.

Una vez obtenida la correspondiente orden judicial, se llevó a cabo la requisa vehicular, procediéndose al formal secuestro de:

• Un equipo de telefonía celular.

• Un chip de telefonía celular.

• Un envoltorio de nylon conteniendo 0,50 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

• Un cartucho de escopeta calibre 36.

El vehículo fue trasladado a la Jefatura Departamental Feliciano, donde quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial interviniente. En cuanto al masculino, posteriormente fue derivado al Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, donde permanece internado con custodia policial, continuándose con las diligencias correspondientes y con intervención de la autoridad judicial competente, indicó La Fusta Digital.

Cabe destacar, que el vehículo en cuestión fue avistado horas antes por el centro de vídeo vigilancia de la Sección 911, lo que facilitó la identificación para dar con el mismo.

Seis detenidos por el robo

Los detenidos por el violento y millonario robo fueron identificados como Juan Ignacio Sebastián Arias, Marcelo Enrique Burna (autores intelectuales), Lucas Ezequiel Perini y Daniel Antonio Montenegro (autores materiales).

En tanto, ahora se sumó otro individuo de apellido Buchaman (35) domicilio en calle Córdoba y Paseo Mendoza. Tiene causas menores, siendo de Federación al igual que los otros detenidos.

El otro es Iván Viviani, con frondoso prontuario, con causas penales en Chajarí y Feliciano, donde fue detenido.

El martes por la tarde noche se realizaron diez operativos en total en Chajarí y Federación relacionados con el robo de los 100 millones de pesos en la estancia “La Rosalía”, ubicada en Tatutí, ocurrido el 12 de agosto.

Los procedimientos se realizaron en el marco de la investigación por un violento robo en el cual resultó víctima el productor rural Rubén Ponzoni y un empleado, ambos amenazados con armas de fuego y recibieron golpes por parte de los malvivientes.

Feliciano Robo San Jaime
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