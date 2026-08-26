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Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Un accidente ocurrió este miércoles en Villaguay donde un peatón falleció luego de ser atropellado por un colectivo. El conductor del micro quedó detenido.

26 de agosto 2026 · 19:06hs
Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado.

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado.

Un accidente ocurrió este miércoles en Villaguay donde un peatón falleció luego de ser atropellado por un colectivo. El siniestro ocurrió alrededor de las 13.20 en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes. El chofer del transporte fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

El accidente en Villaguay

La víctima era una hombre de entre 60 y 70 años que todavía no fue identificado. La víctima caminaba por la calle y fue embestida de atrás por un vehículo de gran porte, cuyo conductor se constató viajaba alcoholizado.

La Dirección de Comedores Escolares denunció a la directora de la Escuela N° 3 de Villaguay por presuntas irregularidades en el uso de fondos.

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Según lo informado, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino ante el siniestro vial, ocurrido en calle Retamar, entre Buenos Aires y Güemes de Villaguay.

Por circunstancias que son materia de investigación, un colectivo de larga distancia Mercedes-Benz, perteneciente a la empresa “R.U”, colisionó con un peatón.La víctima es un hombre cuya edad se estima entre 60 y 70 años, quien fue asistido y trasladado al Hospital Santa Rosa, donde posteriormente se informó su fallecimiento.

El colectivo, que provenía de Misiones y se disponía a regresar, circulaba sin pasajeros. El conductor, oriundo de Oberá, Misiones, fue detenido, mientras que el colectivo quedó retenido por Tránsito Municipal.

La víctima todavía no habría sido identificada oficialmente. Todas las actuaciones se encuentran bajo la intervención de la fiscal Dra. Virginia Dropsi, quien lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del fatal siniestro.

Villaguay Chofer Colectivo
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