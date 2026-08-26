La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

Policías de la Comisaría Octava de Concordia tuvieron una rápida acción, tras la descompensación de un niño de 10 años.

Una vez en el nosocomio, el paciente recibió atención médica y quedó bajo cuidado de los profesionales de salud.

Un dramático episodio se registró en Concordia, donde la rápida intervención de un grupo de policías resultó clave para asistir a un niño de 10 años que se encontraba descompensado y había perdido el conocimiento.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Yuquerí y San Lorenzo, cuando personal de la Comisaría Octava realizaba una recorrida preventiva a bordo del móvil 373. En ese momento, los funcionarios observaron a un hombre que solicitaba desesperadamente ayuda porque su hijo se encontraba desvanecido en el suelo y presentaba sangre en la boca.

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Ante la gravedad de la situación, los uniformados actuaron de inmediato: cargaron al menor en el patrullero junto a su madre y emprendieron el traslado de urgencia hacia el Hospital Masvernat.

Durante el trayecto, los efectivos realizaron maniobras de reanimación a la criatura. En medio de la desesperante situación, lograron que el menor recuperara la conciencia antes de llegar al centro asistencial.

Fue asistido en el hospital Masvernat

Una vez en el nosocomio, el paciente recibió atención médica y quedó bajo cuidado de los profesionales de salud. Posteriormente, sus padres se presentaron espontáneamente en la sede de la Comisaría Octava junto al chico, quien se encuentra recuperándose, para agradecer personalmente a los policías por la rápida respuesta y la asistencia brindada en un momento crítico.

La intervención permitió que el nene recibiera atención médica con la mayor celeridad posible, luego de haber sido encontrado inconsciente en plena vía pública.