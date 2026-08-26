Uno Entre Rios | Escenario | Rubén Rada

Murió Rubén Rada a los 83 años: dolor en la música uruguaya

El legendario músico uruguayo Rubén Rada murió a los 83 años tras atravesar un delicado cuadro de salud y permanecer internado en las últimas semanas.

26 de agosto 2026 · 17:02hs
Murió Rubén Rada a los 83 años: dolor en la música uruguaya.

Murió Rubén Rada a los 83 años: dolor en la música uruguaya.

Rubén Rada, legendario músico y cantautor uruguayo, murió a los 83 años. El artista atravesaba un delicado cuadro de salud y había sido internado semanas atrás. Según trascendió, permanecía hospitalizado tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral. Su fallecimiento genera profunda tristeza en la música uruguaya y rioplatense, donde dejó una huella imborrable.

En las últimas semanas, el músico se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970. El grupo tenía previstos dos conciertos para el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

Divididos vuelve a Santa Fe: cuándo y dónde será el esperado show

Divididos prepara su regreso a Santa Fe con un show en la Estación Belgrano

gorillaz se presentara en cordoba en noviembre

Gorillaz se presentará en Córdoba en noviembre

LEER MÁS: Divididos prepara su regreso a Santa Fe con un show en la Estación Belgrano

Murió Rubén Rada, leyenda uruguaya

En las últimas semanas, el músico se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970. El grupo tenía previstos dos conciertos para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

En una reciente entrevista con el noticiero uruguayo Subrayado, Rada había contado detalles del proyecto y explicado que la intención era recuperar el espíritu de las primeras presentaciones de Tótem y "revivir la experiencia de un recital cercano".

Con una extensa trayectoria, Rubén Rada se convirtió en uno de los grandes referentes de la música uruguaya y rioplatense, dejando una huella marcada por su particular estilo y su aporte a la cultura musical de la región.

Rubén Rada Uruguay Música
Noticias relacionadas
Festival Juan L. por el primer aniversario de su renovación

Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

Trabajadoras y usuarias impulsan la recuperación de un espacio común del HESM

Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Paraná dice presente en la XXXII Feria del Libro de Santa Fe

Editorial Paraná dice presente en la XXXII Feria del Libro de Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Ultimo Momento
Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

Policiales
Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Falleció una docente de Chajarí que sufrió quemaduras graves en un incendio

Falleció una docente de Chajarí que sufrió quemaduras graves en un incendio

Crimen de Yolanda Duré de Pereyra: un adolescente admitió el homicidio que dejó una familia rota

Crimen de Yolanda Duré de Pereyra: un adolescente admitió el homicidio que dejó una familia rota

Ovación
Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby

Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby

Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Duro golpe para Boca: se lesionó Tomás Aranda y estará al margen hasta el próximo año

Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

La provincia
Frigerio, Llaryora y Pullaro se reúnen con Santilli para negociar energía, rutas y la agenda política

Frigerio, Llaryora y Pullaro se reúnen con Santilli para negociar energía, rutas y la agenda política

Abel Antivero: Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir

Abel Antivero: "Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir"

Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

El transporte escolar rural acerca a más de 10.000 estudiantes a la escuela

El transporte escolar rural acerca a más de 10.000 estudiantes a la escuela

Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

Un mural y un proyecto colectivo para recuperar un espacio común del HESM

Dejanos tu comentario