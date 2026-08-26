Murió Rubén Rada a los 83 años: dolor en la música uruguaya.

El legendario músico uruguayo Rubén Rada murió a los 83 años tras atravesar un delicado cuadro de salud y permanecer internado en las últimas semanas.

Rubén Rada, legendario músico y cantautor uruguayo, murió a los 83 años . El artista atravesaba un delicado cuadro de salud y había sido internado semanas atrás. Según trascendió, permanecía hospitalizado tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral. Su fallecimiento genera profunda tristeza en la música uruguaya y rioplatense, donde dejó una huella imborrable.

En las últimas semanas, el músico se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970. El grupo tenía previstos dos conciertos para el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

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Murió Rubén Rada, leyenda uruguaya

En las últimas semanas, el músico se encontraba preparando el regreso de Tótem, la emblemática banda que fundó a comienzos de la década de 1970. El grupo tenía previstos dos conciertos para el 10 y 11 de octubre en la Sala Zitarrosa.

En una reciente entrevista con el noticiero uruguayo Subrayado, Rada había contado detalles del proyecto y explicado que la intención era recuperar el espíritu de las primeras presentaciones de Tótem y "revivir la experiencia de un recital cercano".

Con una extensa trayectoria, Rubén Rada se convirtió en uno de los grandes referentes de la música uruguaya y rioplatense, dejando una huella marcada por su particular estilo y su aporte a la cultura musical de la región.