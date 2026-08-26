Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

La Policía realizó diez allanamientos en Chajarí y Federación. Hay cuatro personas detenidas y los investigadores buscan a otros dos sospechosos.

La investigación por el millonario asalto ocurrido en el establecimiento rural La Rosalía, ubicado en el distrito Tatutí, departamento Federación, sumó importantes avances durante las últimas horas. En el marco de diez allanamientos realizados este martes en Chajarí y Federación, la Policía de Entre Ríos concretó la detención de cuatro personas y el secuestro de más de $10 millones.

Desde la Jefatura Departamental se confirmó que son cuatro los detenidos hasta el momento y señaló que los investigadores procuran localizar a otras dos personas que estarían vinculadas con el hecho. Además, no se descarta que puedan surgir nuevos involucrados a medida que avance la investigación.

Según consigna Tal Cual Chajarí, el robo se habría registrado alrededor de las 8 de la mañana, cuando cuatro hombres ingresaron al establecimiento ganadero. Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían llegado a bordo de una camioneta Toyota o Ford Ranger de color bordó o rojo.

Los asaltantes habrían logrado acceder al predio luego de comunicarse previamente con una de las hijas del propietario. Según trascendió, manifestaron ser oriundos de Paraná y aseguraron que necesitaban ingresar al campo para realizar una supuesta revisión, debido a que el establecimiento se encontraba a la venta.

Una vez en el lugar, los delincuentes se habrían apoderado de aproximadamente 10 millones de pesos, varias armas de fuego y la llave de una camioneta Mitsubishi. Posteriormente, también se llevaron el vehículo, que fue encontrado kilómetros más adelante completamente incendiado.

Desde la Policía remarcaron que el grupo habría contado con información precisa sobre el establecimiento y sus movimientos. En ese sentido, una fuente vinculada a la investigación sostuvo que al lugar “no llega cualquiera” y consideró que los investigadores estarían avanzando sobre una línea concreta para esclarecer el episodio.

Secuestro de dinero y vehículos

Los diez procedimientos realizados en Chajarí y Federación tuvieron resultados positivos. En Chajarí fueron en calles Udine, San Luis y Autovía Artigas a la altura del kilómetro 333. Y en calles Santa Catalina, Córdoba, Las Rosas, Las Azaleas, Kloss, Ex Emplazamiento y barrio San Cayetano, en Federación, así como en otra concesionaria sobre Ruta Provincial 44.

Los investigadores secuestraron más de 10 millones de pesos, además de 710 dólares, celulares, un revólver calibre .22, otro calibre .32, una computadora gamer, computadoras portátiles, un DVR, prendas de vestir y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa. También fueron secuestrados varios vehículos, entre ellos una camioneta Ford EcoSport, una Volkswagen Amarok, un Peugeot 208, una moto Honda Wave y una bicicleta.