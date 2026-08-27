Uno Entre Rios | Escenario | Gustavo Cordera

Gustavo Cordera se presentará en Concordia este sábado

Gustavo Cordera continúa recorriendo los escenarios del país con un espectáculo intenso y cercano, esta vez en Pueblo Viejo.

27 de agosto 2026 · 13:04hs
Gustavo Cordera se presentará en Concordia este sábado

Gustavo Cordera se presentará en Concordia este sábado

Luego de un año que quedará marcado como uno de los más importantes de su carrera reciente, Gustavo Cordera se prepara para reencontrarse con su público en Concordia, este sábado 29 de agosto en Pueblo Viejo.

Con una trayectoria que marcó varias generaciones de la música argentina, Cordera continúa recorriendo los escenarios del país con un espectáculo intenso y cercano, donde conviven canciones que forman parte de la historia del rock con el sonido y la impronta de su actual banda.

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El concierto ofrecerá la posibilidad de vivir una experiencia potente e íntima, en el marco del Espacio Cultural Pueblo Viejo, uno de los escenarios referentes de la música en vivo en Concordia. A partir de las 21, el publico concordiense podrá disfrutar de el evento.

Después de sorprender con "La Bandera", canción que tuvo a Stella Céspedes como voz principal, Gustavo Cordera y La Caravana mostraron una nueva faceta de su próximo trabajo de estudio. Se trata de "El Italiano", el segundo adelanto de La Fuente, el disco que llegó a las plataformas el 11 de junio.

Lejos del clima festivo y la impronta de cumbia que marcaban el primer corte, "El Italiano" se mueve en un registro más introspectivo. La canción propone una mirada hacia adentro y pone el foco en la posibilidad de transformar el propio destino.

El lanzamiento también sirvió para confirmar el nombre del nuevo álbum. La Fuente será el próximo trabajo de Cordera y La Caravana, mientras el grupo continúa con una agenda de presentaciones que incluye fechas en Argentina y España.

Gustavo Cordera Concordia disco
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