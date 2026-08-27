Iván Noble se presentará el sábado 5 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con “Canciones traspapeladas”, un espectáculo íntimo en el que recupera composiciones que, por distintos motivos, habían quedado guardadas en algún rincón de su repertorio.
Iván Noble presentará "Canciones traspapeladas" en Paraná
Iván Noble se presentará el sábado 5 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con “Canciones traspapeladas"
27 de agosto 2026 · 13:38hs
Iván Noble vuelve a Paraná
“Revisando un poco mi historia me di cuenta de que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas del ‘cuarto cajón de la cocina’ y llevarlas de nuevo al escenario”, contó el artista sobre esta propuesta.
Así, Noble vuelve a encontrarse con viejas canciones y con las historias que las acompañaron, en una noche atravesada por la música, la memoria y su particular manera de contar historias.
Las entradas están a la venta a través de Grada Tickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Hay 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.