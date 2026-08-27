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Iván Noble presentará "Canciones traspapeladas" en Paraná

Iván Noble se presentará el sábado 5 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con “Canciones traspapeladas"

27 de agosto 2026 · 13:38hs
Iván Noble presentará Canciones traspapeladas en Paraná

Iván Noble se presentará el sábado 5 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con “Canciones traspapeladas”, un espectáculo íntimo en el que recupera composiciones que, por distintos motivos, habían quedado guardadas en algún rincón de su repertorio.

Iván Noble vuelve a Paraná

“Revisando un poco mi historia me di cuenta de que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas del ‘cuarto cajón de la cocina’ y llevarlas de nuevo al escenario”, contó el artista sobre esta propuesta.

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Así, Noble vuelve a encontrarse con viejas canciones y con las historias que las acompañaron, en una noche atravesada por la música, la memoria y su particular manera de contar historias.

Las entradas están a la venta a través de Grada Tickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Hay 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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Iván Noble Paraná Teatro 3 de Febrero
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