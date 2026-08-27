Intensa caída de granizo en varias localidades de Entre Ríos

La caída de granizó generó serios inconvenientes y destrozos en diferentes localidades de Entre Ríos, principalmente en General Ramírez y Aranguren

Diferentes localidades de Entre Ríos se vieron afectados este jueves a la mañana por un intenso temporal que se caracterizó por la caída de granizo en pocos minutos. Una tormenta de corto plazo llegó sobre la región y generó un fenómeno meteorológico breve. En pocos minutos, las calles y campos se cubrieron de blanco producto del granizo. General Ramírez y Aranguren son una de las zonas más afectadas. El fenómeno generó inconvenientes y destrozos, incluso en el Instituto Secundario D-176 Madre de Jesús de General Ramírez debieron suspender las clases tras la caída del techo de una de las aulas.

La tormenta se desplazó muy rápido. El fenómeno se repitió además de en Ramírez y Aranguren, en Isletas, Hernández, parte de Nogoyá, en Maciá y el departamento Tala.

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En el sur sanatafesino ocurrió más temprano, afectando a Las Rosas, en el departamento San Gerónimo, Clason y distintas localidades de Santa Fe. Las tormentas aisladas, que incluyen alertas para Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, causaron daños materiales por las intensas ráfagas y la caída de piedra.

Para este jueves la temperatura máxima prevista es de 22 grados.

Alerta amarilla

De acuerdo con la alerta amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, hay advertencias para la madrugada de este viernes, que alcanzará a una amplia región de Entre Ríos. Según la actualización difundida ayer por la tarde, el aviso comprende a diez departamentos: Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

En esas zonas se anticipa la posibilidad de fenómenos localmente fuertes durante las primeras horas de la jornada. "La área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente", señaló el SMN. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual en algunos sectores.