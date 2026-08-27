El concejal Leandro Clapier se sumó al trend viral de Instagram y TikTok "WTF es no ser…", pero le dio un enfoque local para poner en evidencia distintos problemas cotidianos de Concepción del Uruguay.
Un concejal de Concepción del Uruguay utilizó un trend viral para señalar problemas urbanos
El concejal Leandro Clapier adaptó el viral "WTF es no ser…" para mostrar baches, luces encendidas y otros problemas urbanos de Concepción del Uruguay.
A través de un carrusel publicado en sus redes sociales, utilizó el formato de la tendencia para señalar situaciones vinculadas al estado y mantenimiento de la infraestructura urbana.
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Clapier llevó el viral "WTF es no ser…" a las calles de Concepción del Uruguay
Entre las imágenes compartidas aparecen luces del alumbrado público encendidas durante el día, calles con baches y distintos sectores con roturas y deterioro. De esta manera, Clapier buscó reflejar problemas que, según planteó, forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y que con el tiempo pueden llegar a naturalizarse entre los vecinos.
El contenido toma como referencia el significado de la expresión WTF, utilizada habitualmente para manifestar sorpresa, incredulidad o desconcierto frente a situaciones que resultan difíciles de comprender o que no deberían considerarse normales.
La tendencia ganó popularidad en redes sociales por su capacidad para combinar humor, crítica y opinión en publicaciones breves y de fácil circulación. En este caso, el concejal adaptó esa dinámica para instalar reclamos relacionados con el mantenimiento urbano y generar interacción con sus seguidores a partir de situaciones que forman parte de la realidad diaria de Concepción del Uruguay.
Con esta publicación, Clapier eligió un formato propio de las redes sociales para trasladar a la agenda pública cuestiones vinculadas con el estado de calles, alumbrado y otros aspectos de la infraestructura de la ciudad, utilizando el alcance del trend como una herramienta para visibilizar los reclamos.