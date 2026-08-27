Un concejal de Concepción del Uruguay utilizó un trend viral para señalar problemas urbanos.

El concejal Leandro Clapier adaptó el viral "WTF es no ser…" para mostrar baches, luces encendidas y otros problemas urbanos de Concepción del Uruguay.

El concejal Leandro Clapier se sumó al trend viral de Instagram y TikTok "WTF es no ser…" , pero le dio un enfoque local para poner en evidencia distintos problemas cotidianos de Concepción del Uruguay.

A través de un carrusel publicado en sus redes sociales, utilizó el formato de la tendencia para señalar situaciones vinculadas al estado y mantenimiento de la infraestructura urbana.

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Clapier llevó el viral "WTF es no ser…" a las calles de Concepción del Uruguay

Entre las imágenes compartidas aparecen luces del alumbrado público encendidas durante el día, calles con baches y distintos sectores con roturas y deterioro. De esta manera, Clapier buscó reflejar problemas que, según planteó, forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y que con el tiempo pueden llegar a naturalizarse entre los vecinos.

El contenido toma como referencia el significado de la expresión WTF, utilizada habitualmente para manifestar sorpresa, incredulidad o desconcierto frente a situaciones que resultan difíciles de comprender o que no deberían considerarse normales.

La tendencia ganó popularidad en redes sociales por su capacidad para combinar humor, crítica y opinión en publicaciones breves y de fácil circulación. En este caso, el concejal adaptó esa dinámica para instalar reclamos relacionados con el mantenimiento urbano y generar interacción con sus seguidores a partir de situaciones que forman parte de la realidad diaria de Concepción del Uruguay.

Con esta publicación, Clapier eligió un formato propio de las redes sociales para trasladar a la agenda pública cuestiones vinculadas con el estado de calles, alumbrado y otros aspectos de la infraestructura de la ciudad, utilizando el alcance del trend como una herramienta para visibilizar los reclamos.