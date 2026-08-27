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Inés Ghiggi: "Quiero desearnos un poco de locura en la radio"

“Creo que la radio tiene el poder de reconvertirse y de aparecer también con otro ropaje, pero sigue estando”, expresó la locutora Inés Ghiggi.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

27 de agosto 2026 · 13:56hs
Inés Ghiggi: Quiero desearnos un poco de locura en la radio

Inés Ghiggi: "Quiero desearnos un poco de locura en la radio"

En el Día Mundial de la Radio, Inés Ghiggi repasó su vínculo con un medio que marcó su vida y reflexionó sobre los cambios que atraviesa la comunicación. En diálogo con Radio La Red Paraná, reivindicó el valor de la voz, la creatividad y la formación profesional frente a los nuevos formatos y a la incorporación de cámaras en los estudios.

“Ni más ni menos que una gran pasión. Realmente ha sido el medio de expresión por excelencia en mi vida”, expresó Ghiggi en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) al recordar sus primeros pasos. Contó que su formación vinculada con la voz comenzó a los cinco años, cuando realizó un profesorado de artes escénicas y declamación. Ese recorrido le permitió tomar contacto con la teatralidad y la locución.

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Con el tiempo, ganó un concurso en el ET10 y comenzó a trabajar como locutora. Su formación como egresada de Ciencias de la Educación y sus distintas competencias también se trasladaron a su trabajo en los medios.

“En la radio he podido hacer un trabajo de animación sociocultural con la audiencia, con una participación efectiva”, señaló. En ese sentido, destacó que el medio le permitió contribuir al análisis de problemáticas culturales, barriales y políticas.

Aunque hace tiempo que no trabaja de manera sistemática en una radio, aseguró que el vínculo con los oyentes permanece. “La gente me sigue reconociendo, paradójicamente, por la voz”, contó, y relató situaciones cotidianas en las que personas la identificaron en la calle, en un banco, en un cine o en una obra de teatro.

“Una maravilla para mí, agradecidísima a la vida de tener esta posibilidad de comunicarme con la gente y que la voz haya sido y sea una herramienta tan importante para mí”, manifestó.

La radio cambia de formato, pero no desaparece

Ghiggi también analizó el presente del medio y consideró que la radio no perdió vigencia, sino que se incorporó a nuevas formas de consumo.

“Como tal, la radio no tiene esa presencia sólo como radio, pero se escucha radio mientras se ve YouTube, por ejemplo. Se escucha radio cuando estás consumiendo un podcast por una página web ”, explicó. Para la comunicadora, el fenómeno puede compararse con lo ocurrido con el libro: “No podemos decir que el libro haya desaparecido, se lee, o que la lectura haya desaparecido. Se va asumiendo distintos formatos”.

En ese proceso, consideró fundamental la capacidad de los profesionales para adaptarse. “Creo que ahí depende de la posibilidad que tengamos los locutores de reconvertirnos y de adaptarnos y, sobre todo, estar ofreciendo otros nuevos formatos”, sostuvo. Y resumió su mirada: “Creo que la radio tiene el poder de reconvertirse y de aparecer también con otro ropaje, pero sigue estando”.

Locutora. Inés Ghiggi puso su voz a "Espejos, serie mujeres".
Locutora. Inés Ghiggi puso su voz a "Espejos, serie mujeres".

La cámara y el desafío de seguir haciendo radio

Otro de los ejes de su reflexión fue la incorporación de cámaras en los estudios de radio. Para Ghiggi, esta transformación suma elementos propios de la teatralidad, que históricamente estuvo presente en la radio a través de los tonos, los silencios, los efectos sonoros y la música.

“La magia y el poder de seducción de la oralidad es muy grande”, afirmó. Recordó además su experiencia como docente de radio en la Licenciatura en Comunicación Social y sostuvo que una de las grandes fortalezas del medio es permitir que cada oyente construya mentalmente la imagen de quien está hablando.

“Cada oyente se va imaginando al interlocutor como mejor lo sienta o de acuerdo a las asociaciones que tenga”, explicó.

“Necesitamos un poco de locura, pero de la buena”

En el Día Mundial de la Radio, Ghiggi también puso el foco en el origen de la celebración y en aquellos pioneros argentinos conocidos como “los locos de la azotea”, que realizaron una de las primeras transmisiones radiales desde la terraza del Teatro Coliseo.

“Los locos porque se atrevieron”, recordó. Y desde esa idea planteó un deseo para el presente de la radio: “Yo en este día quiero desear y desearnos y desearme un poco de locura en la radio, pero locura de la buena”.

Aclaró que no se trata de improvisación, grosería o ironía sin sentido, sino de “la locura que pasa por la creatividad, la creación, el formarnos para estar al frente de un medio, en valorar el poder que significa también socialmente y cómo estamos influyendo a la audiencia”.

También destacó la importancia de planificar, respetar los horarios y generar espacios de participación para los oyentes.

Finalmente, Ghiggi dejó una pregunta abierta sobre el desafío que plantean las cámaras: “¿Qué pasaría si nos soltamos a gesticular, a mirarnos entre nosotros, a hacer silencios, a hacer como seguir haciendo radio aún con cámara?”.

Su planteo apunta a recuperar aquello que distingue al lenguaje radiofónico: no hacer televisión frente a una cámara, sino seguir haciendo radio, aun cuando haya una cámara encendida.

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