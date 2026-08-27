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Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrena "El Ritual"

La banda de rock de Gualeguaychú presentó “El Ritual”, una nueva canción acompañada por un videoclip que ya se encuentra disponible en su canal de YouTube

27 de agosto 2026 · 14:27hs
Imaginaria presenta “El Ritual” y suma una nueva canción a sus más de 20 años de trayectoria

Imaginaria presenta “El Ritual” y suma una nueva canción a sus más de 20 años de trayectoria

La banda de rock de Gualeguaychú presentó “El Ritual”, una nueva canción acompañada por un videoclip que ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube.

Desde Gualeguaychú, Imaginaria presenta su nuevo videoclip “El Ritual”

El tema toma como punto de partida las preguntas y contradicciones que atravesaron a la sociedad durante la pandemia de COVID-19. A partir de esa experiencia, el grupo propone una mirada crítica sobre la obediencia, las imposiciones y la autonomía individual, sin buscar plantear una verdad definitiva, sino expresar una posición artística frente a un momento que marcó profundamente a la sociedad.

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“El ritual es esa ceremonia que vivimos día a día sin darnos cuenta y en la cual siempre somos el sacrificio disfrazado de ofrenda. Somos parte de un laboratorio al cual sutilmente fuimos invitados a ser parte”, explicó Mauricio Hernández, cantante y compositor de la banda.

El videoclip acompaña ese universo y construye la imagen de una ceremonia colectiva en la que sus participantes no siempre se detienen a cuestionar el lugar que ocupan. La propuesta también recupera referencias a la naturaleza y a lo ancestral, como una invitación a mirar aquello que muchas veces queda relegado por el ritmo de la vida cotidiana.

Con más de 20 años de trayectoria, Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano sostiene un recorrido ligado a la autogestión, la canción propia y una identidad construida desde el rock y la cultura entrerriana. En 2014 editó de manera independiente “Sonido Calavera” y desde entonces recorrió escenarios de la región y el país.

En mayo de 2026, además, la banda se presentó en Espacio Astra de Gualeguaychú junto a La Renga, en el segundo encuentro de ambos grupos sobre un escenario.

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Imaginaria Entrerriano Gualeguaychú videoclip
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