ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra.

ChangoMâs celebra su aniversario con descuentos, promociones, financiación y el sorteo de más de 700 changos de compra durante septiembre.

ChangoMâs celebra un nuevo aniversario con su tradicional propuesta "CumpleMâs", que comenzará este jueves y se extenderá durante todo septiembre en las sucursales de la cadena en todo el país. La iniciativa contempla descuentos y promociones exclusivas, opciones de financiación en cuotas, entretenimiento y una gran cantidad de sorpresas para sus clientes.

Como parte de la celebración, la compañía llevará adelante un sorteo de más de 700 changos de compra, con la posibilidad de ganar uno por hora, todos los días durante el mes de septiembre. La propuesta busca acompañar a las familias argentinas con oportunidades de ahorro y premios que mejoren la experiencia de compra.

Más de 700 changos de compra: la propuesta de ChangoMâs para celebrar su aniversario

Para participar, los clientes deberán realizar compras por $5.000 pesos en cualquiera de las sucursales ChangoMâs del país, acumulando una chance por cada monto alcanzado. Además, quienes compren productos de marcas participantes podrán sumar chances adicionales, mientras que los socios de MâsClub duplicarán sus posibilidades de ganar.

A su vez, quienes realicen sus compras a través de MasOnline.com.ar triplicarán sus chances de participación. La cantidad de oportunidades acumuladas podrá consultarse en cada ticket de compra, donde también estará disponible un código QR que permitirá ingresar los datos personales y completar la inscripción al sorteo.

La campaña también contempla una alternativa de participación sin obligación de compra. Para acceder a esta modalidad, los interesados deberán acercarse al sector de Atención al Cliente de cualquier sucursal y presentar un dibujo realizado a mano y coloreado, junto con los datos personales necesarios para acreditar su identidad. Una vez verificada la información, recibirán por correo electrónico la confirmación de su participación.

Durante todo el período de celebración, ChangoMâs desplegará además actividades de entretenimiento en sus sucursales y una amplia variedad de ofertas y promociones en cientos de miles de productos. De esta manera, la cadena busca convertir su aniversario en una oportunidad para que sus clientes puedan acceder a beneficios, descuentos y premios mientras realizan sus compras habituales.

Con "CumpleMâs", ChangoMâs apuesta a festejar junto a sus clientes con una propuesta que combina ahorro, financiación, entretenimiento y sorteos, reforzando su objetivo de brindar alternativas que ayuden a cuidar el presupuesto de las familias argentinas.