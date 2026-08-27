Uno Entre Rios | El País | ChangoMâs

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

ChangoMâs celebra su aniversario con descuentos, promociones, financiación y el sorteo de más de 700 changos de compra durante septiembre.

27 de agosto 2026 · 15:58hs
ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra.

ChangoMâs celebra un nuevo aniversario con su tradicional propuesta "CumpleMâs", que comenzará este jueves y se extenderá durante todo septiembre en las sucursales de la cadena en todo el país. La iniciativa contempla descuentos y promociones exclusivas, opciones de financiación en cuotas, entretenimiento y una gran cantidad de sorpresas para sus clientes.

Como parte de la celebración, la compañía llevará adelante un sorteo de más de 700 changos de compra, con la posibilidad de ganar uno por hora, todos los días durante el mes de septiembre. La propuesta busca acompañar a las familias argentinas con oportunidades de ahorro y premios que mejoren la experiencia de compra.

AgroENSO revela cómo El Niño y La Niña impactan en cada cultivo y región argentina.

AgroENSO revela cómo El Niño y La Niña impactan en cada cultivo y región argentina

Anses: cuánto cobran jubilados, pensionados y titulares de AUH en septiembre y el cronograma de pago.

Anses: cuánto cobran jubilados, pensionados y titulares de AUH en septiembre y el cronograma de pago

Más de 700 changos de compra: la propuesta de ChangoMâs para celebrar su aniversario

Para participar, los clientes deberán realizar compras por $5.000 pesos en cualquiera de las sucursales ChangoMâs del país, acumulando una chance por cada monto alcanzado. Además, quienes compren productos de marcas participantes podrán sumar chances adicionales, mientras que los socios de MâsClub duplicarán sus posibilidades de ganar.

A su vez, quienes realicen sus compras a través de MasOnline.com.ar triplicarán sus chances de participación. La cantidad de oportunidades acumuladas podrá consultarse en cada ticket de compra, donde también estará disponible un código QR que permitirá ingresar los datos personales y completar la inscripción al sorteo.

La campaña también contempla una alternativa de participación sin obligación de compra. Para acceder a esta modalidad, los interesados deberán acercarse al sector de Atención al Cliente de cualquier sucursal y presentar un dibujo realizado a mano y coloreado, junto con los datos personales necesarios para acreditar su identidad. Una vez verificada la información, recibirán por correo electrónico la confirmación de su participación.

Durante todo el período de celebración, ChangoMâs desplegará además actividades de entretenimiento en sus sucursales y una amplia variedad de ofertas y promociones en cientos de miles de productos. De esta manera, la cadena busca convertir su aniversario en una oportunidad para que sus clientes puedan acceder a beneficios, descuentos y premios mientras realizan sus compras habituales.

Con "CumpleMâs", ChangoMâs apuesta a festejar junto a sus clientes con una propuesta que combina ahorro, financiación, entretenimiento y sorteos, reforzando su objetivo de brindar alternativas que ayuden a cuidar el presupuesto de las familias argentinas.

ChangoMâs aniversario supermercado
Noticias relacionadas
la justicia absolvio a marcelo corazza por corrupcion de menores

La Justicia absolvió a Marcelo Corazza por corrupción de menores

En Diputados, el oficialismo también logró aprobar la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

En Diputados, el oficialismo también logró aprobar la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Otro entrerriano ganó en el Quini 6.

Un entrerriano ganó en el Quini 6: la apuesta millonaria fue realizada en Gualeguay

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional.

Diputados aprobó la reforma del Banco Central: limita emisión y prohíbe financiar al Tesoro nacional

Ver comentarios

Lo último

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

Ultimo Momento
El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

ChangoMâs festeja su aniversario con descuentos, promociones y más de 700 changos de compra

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio

Estados Unidos abrió un nuevo cupo de carne, pero Argentina fue excluida por poseer uno propio

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Policiales
Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Federación: cuatro detenidos por el millonario asalto a una estancia del departamento

Ovación
Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/27: así quedaron los cruces de las potencias

Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/27: así quedaron los cruces de las potencias

Copa Sudamericana: Boca versus San Pablo, con fecha confirmada para los cuartos de final

Copa Sudamericana: Boca versus San Pablo, con fecha confirmada para los cuartos de final

Una buena para la Selección Argentina: los sancionados del Mundial podrán cumplir sus suspensiones en amistosos

Una buena para la Selección Argentina: los sancionados del Mundial podrán cumplir sus suspensiones en amistosos

Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes

Paraná será sede del Torneo Provincial de Clubes

La provincia
El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Justicia va a los Barrios estuvo en el centro comunitario Josefina Zubizarreta

Inés Ghiggi: Quiero desearnos un poco de locura en la radio

Inés Ghiggi: "Quiero desearnos un poco de locura en la radio"

Un concejal de Concepción del Uruguay utilizó un trend viral para señalar problemas urbanos

Un concejal de Concepción del Uruguay utilizó un trend viral para señalar problemas urbanos

Dejanos tu comentario