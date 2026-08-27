Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una mujer de 38 años y a un hombre de 26, acusados de incendiar una motocicleta en una zona rural de Colonia Viraro.

Una mujer de 38 años y un hombre de 26 fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, acusados de provocar daños en una motocicleta que se encontraba estacionada en una zona rural de Colonia Viraro, departamento La Paz.

El hecho ocurrió este miércoles 26 de agosto, alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría N.º 16 de Bovril, en el marco de los operativos “Barrios Seguros”, tomó conocimiento de lo sucedido.

Según informó la Policía, un hombre de 28 años se encontraba junto a su hermano en inmediaciones de un tajamar cuando ambos observaron a una pareja que se encontraba pescando en el lugar.

En determinado momento, los damnificados advirtieron la presencia de una fogata cerca del sector donde habían dejado estacionada una motocicleta. Ante esta situación, decidieron retirarse del lugar. Sin embargo, poco después constataron que el rodado se encontraba envuelto en llamas.

Una pareja fue detenida

De acuerdo con el reporte policial, la pareja que se encontraba en el lugar fue observada mientras se alejaba corriendo en dirección a un campo. A partir de las averiguaciones realizadas, efectivos de la Comisaría de Bovril lograron localizar y aprehender a una mujer de 38 años y a un hombre de 26. Ambos fueron puestos inicialmente a disposición de la autoridad judicial competente.

Tras la comunicación con la fiscal interviniente, se dispuso la detención de las dos personas, quienes fueron trasladadas a la Jefatura Departamental La Paz. La causa fue caratulada como delito de daños y la Policía continúa con las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.