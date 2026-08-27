Los tres puntos que conquistó Patronato ante Atlanta el pasado miércoles en el estadio Grella cotiza como oro. El triunfo le permitió despegar de zona de descenso en el campeonato de la Primera Nacional. Esto le aportó una importante bocanada de oxígeno. Sin embargo no le ofreció tiempo para disfrutar el éxito.
Patronato dio vuelta la página y enfocó la atención en el siguiente desafío
Patronato comenzó a planificar el encuentro del próximo domingo ante Almagro. El Rojinegro tendrá una baja confirmada por suspensión.
“Esta alegría termina en un rato”, remarcó Marcelo Fuentes en rueda de prensa el miércoles, . Con esta frase describió el presente del Rojinegro, que el domingo volverá a transitar el impecable verde césped del estadio Grella para recibir a Almagro.
Obligado a mover piezas para recibir a Almagro
El entrenador del Santo estará obligado a mover piezas dado que no tendrá a disposición a Maximiliano Rueda. El goleador del Rojinegro deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones.
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Por otro lado, el DT aguarda por la evolución de Alejo Miró. El juvenil mediocampista fue reemplazado en el entretiempo por un cuadro febril y deshidratación que motivó su traslado a una clínica de la ciudad. Luego de realizarse el control evolutivo recibió el alta médica.
Programa de la 27° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Viernes
22: Gimnasia y Tiro - Chacarita
Árbitro: Bruno Amiconi
Sábado
15: Colegiales - Dep. Maipú
Árbitro: Carlos Córdoba
16: Atl. Rafaela - Tristán Suarez
Árbitro: Gonzalo Pereira
16.30: Midland - Nueva Chicago
Árbitro: Julián Jerez
Domingo
15.30: Atlanta - San Martín (S.J.)
Árbitro: Maximiliano Manduca
15.30: Patronato - Almagro
Árbitro: Maximiliano Macheroni
18.30: San Martín (Tuc) - Güemes
Árbitro: Lucas Cavallero
19: Quilmes - Temperley
Árbitro: Javier Delbarba
Lunes
21: Gimnasia (Jujuy) - Agropecuario
Árbitro: Bryan Ferreyra