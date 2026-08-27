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Patronato dio vuelta la página y enfocó la atención en el siguiente desafío

Patronato comenzó a planificar el encuentro del próximo domingo ante Almagro. El Rojinegro tendrá una baja confirmada por suspensión.

27 de agosto 2026 · 14:44hs
El plantel de Patronato comenzó a diagramar el juego ante Almagro. 

Prensa Patronato

El plantel de Patronato comenzó a diagramar el juego ante Almagro. 

Los tres puntos que conquistó Patronato ante Atlanta el pasado miércoles en el estadio Grella cotiza como oro. El triunfo le permitió despegar de zona de descenso en el campeonato de la Primera Nacional. Esto le aportó una importante bocanada de oxígeno. Sin embargo no le ofreció tiempo para disfrutar el éxito.

“Esta alegría termina en un rato”, remarcó Marcelo Fuentes en rueda de prensa el miércoles, . Con esta frase describió el presente del Rojinegro, que el domingo volverá a transitar el impecable verde césped del estadio Grella para recibir a Almagro.

gabriel diaz, capitan y goleador en la tarde del desahogo rojinegro

Gabriel Díaz, capitán y goleador en la tarde del desahogo Rojinegro

Patronato había derrotado al Funebrero, rival con el que hoy lucha codo a codo por la permanencia.

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

Obligado a mover piezas para recibir a Almagro

El entrenador del Santo estará obligado a mover piezas dado que no tendrá a disposición a Maximiliano Rueda. El goleador del Rojinegro deberá cumplir una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones.

Nota relacionada: Gabriel Díaz, capitán y goleador en la tarde del desahogo Rojinegro

Por otro lado, el DT aguarda por la evolución de Alejo Miró. El juvenil mediocampista fue reemplazado en el entretiempo por un cuadro febril y deshidratación que motivó su traslado a una clínica de la ciudad. Luego de realizarse el control evolutivo recibió el alta médica.

Programa de la 27° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

22: Gimnasia y Tiro - Chacarita

Árbitro: Bruno Amiconi

Sábado

15: Colegiales - Dep. Maipú

Árbitro: Carlos Córdoba

16: Atl. Rafaela - Tristán Suarez

Árbitro: Gonzalo Pereira

16.30: Midland - Nueva Chicago

Árbitro: Julián Jerez

Domingo

15.30: Atlanta - San Martín (S.J.)

Árbitro: Maximiliano Manduca

15.30: Patronato - Almagro

Árbitro: Maximiliano Macheroni

18.30: San Martín (Tuc) - Güemes

Árbitro: Lucas Cavallero

19: Quilmes - Temperley

Árbitro: Javier Delbarba

Lunes

21: Gimnasia (Jujuy) - Agropecuario

Árbitro: Bryan Ferreyra

Patronato Almagro Primera Nacional
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