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Darío Barassi disfruta de un fin de semana largo en Paraná junto a su familia

Darío Barassi disfrutó un fin de semana largo en Paraná junto a su familia, entre paseos al aire libre, pesca, gastronomía y momentos íntimos.

22 de marzo 2026 · 15:40hs
Darío Barassi disfruta de un fin de semana largo en Paraná junto a su familia.

Darío Barassi disfruta de un fin de semana largo en Paraná junto a su familia.

El conductor de televisión Darío Barassi eligió Paraná como destino para disfrutar de un fin de semana largo junto a su familia, combinando paseos al aire libre, actividades recreativas y experiencias gastronómicas en la capital entrerriana.

Durante su visita, Barassi navegó por el río Paraná, admirando los paisajes que caracterizan a la región, y aprovechó para recorrer distintos puntos de interés de la ciudad. Entre las paradas destacadas se encontró una reconocida destilería de gin local, y su alojamiento fue en el tradicional Hotel Mayorazgo.

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Darío Barassi se relaja en Paraná junto a su familia

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Fiel a su estilo, el conductor compartió algunos momentos de su viaje en redes sociales, cuidando siempre la privacidad de sus hijos. En una de sus historias, publicó una foto con su hija y escribió: "La vida con vos es espectacular. Mi mini yo. Te amo enana", generando gran repercusión entre sus seguidores.

Otra de las actividades elegidas fue la pesca en el río Paraná. Barassi se mostró relajado mientras intentaba atrapar algún pez con reel, aunque aclaró con humor que fue una experiencia "muy amateur" y que "a los dos minutos volvió al agua tranquilos", destacando el cuidado del entorno.

El viaje incluyó también una visita al Anfiteatro Héctor Santángelo, un ícono cultural de la ciudad. Allí posó junto a su familia para varias fotos que compartió en sus redes, cerrando así un fin de semana donde combinó naturaleza, turismo y momentos familiares.

Con esta escapada, Darío Barassi demostró una vez más su perfil cercano y familiar, disfrutando de Paraná sin perder de vista la privacidad de sus hijos.

Darío Barassi Fin de semana Paraná
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