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Martín Menem le respondió a Santiago Caputo: "No subestimen al Presidente"

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, reveló que le explicó al mandatario la situación. Además, pidió resolver los problemas internos “en el vestuario”.

21 de mayo 2026 · 12:45hs
Martín Menem le respondió a Santiago Caputo: No subestimen al Presidente

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que desde el ala de Santiago Caputo insinuara que los primos Menem le mienten.

La declaración del legislador se da en medio de una feroz interna desatada el fin de semana desde X cuando Santiago Caputo, asesor presidencial de Milei, cruzó al ala que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "No solamente es una falsedad absoluta. Ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA", se escudó Menem en declaraciones radiales, y sumó: "No subestimen al Presidente".

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"No subestimen al Presidente".

Horas después de que el tuitero libertario Daniel Parinisi, mejor conocido como "El Gordo Dan" en X, publicara un video explicando que la cuenta anónima @PeriodistaRufus la manejaba Martín Menem como sostiene además Santiago Caputo.

Martín Menem
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Martín Menem le respondió a Santiago Caputo: "No subestimen al Presidente"

"Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la cámara de diputados. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar", respondió el vicepresidente de La Libertad Avanza.

Por su parte, Martín Menem reveló que el sábado se comunicó con el mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por "algún pícaro". "Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo", insistió.

"Cierta mala fe"

Asimismo, reveló que se trata de una persona que cree que los problemas se resuelven "en el vestuario", y hacia adentro. Además, descartó tenes intereses electorales propios por fuera de los sueños de reelección de Javier Milei. "Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe", precisó.

Por último, confirmó asistencia a la reunión del Gabinete del lunes y al intercambio de la mesa política prevista para el martes donde volverá a confluir con el asesor presidencial. "Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'", concluyó Menem.

Martín Menem Santiago Caputo Presidente Diputados
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