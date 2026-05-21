Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Un hombre fue condenado a 8 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de 18 años.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, condenó hoy a E.D.A a 18 años de prisión efectiva más las accesorias legales por la violación a una menor de 18 años. El delito concreto por el que se lo mandó a la cárcel es “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y la guarda, reiterado y en concurso real”.

El hombre, fue juzgado por un jurado popular que lo halló “culpable” al término de un juicio que se desarrolló en Victoria, entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, en la sede del Colegio de la Abogacía, y se llevó adelante a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual.

Prisión domiciliaria

El magistrado, quien dirigió el debate oral y la posterior audiencia de cesura, también impuso al imputado prisión preventiva domiciliaria con autorización de salidas laborales en días, horarios y a lugares determinados y dictó medidas de protección hacia todas las personas vinculadas las que subsistirán hasta que el pronunciamiento se torne ejecutorio. Es decir, hasta que la sentencia quede firme.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el abogado Eduardo Horacio Guaita, mientras que las defensoras públicas María Emilia Terraza y Agustina Quattrochi ejercieron la defensa técnica del imputado. En representación del Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet.

Se trató del centésimo sexagésimo juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.