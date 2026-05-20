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"Aires de Libertad": la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

El espectáculo “Aires de Libertad” conectará la Revolución de Mayo con la fundación de Villa Libertad y la llegada de los inmigrantes a la región

20 de mayo 2026 · 15:49hs
Aires de Libertad: la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

La ciudad de Chajarí se prepara para presentar una propuesta artística especialmente creada para los festejos por el 154 aniversario de la localidad. Se trata de “Aires de Libertad”, un espectáculo que combinará teatro, danza, canto y tecnología en una puesta con más de 20 artistas en escena.

“Aires de Libertad” recreará hechos históricos en una puesta artística especial

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La obra, producida por el Gobierno de Chajarí y dirigida por Silvina Ruiz, se presentará el domingo 24 de mayo en el Paseo de la Vía. La propuesta abordará dos hechos históricos: la Revolución de Mayo de 1810 y la fundación de Villa Libertad, además de recuperar parte de la historia de los primeros inmigrantes que llegaron a la Estación Chajarí.

Uno de los elementos distintivos de la puesta será la incorporación de recursos tecnológicos que permitirán que personajes históricos cobren vida durante el espectáculo. La producción buscará enlazar distintas épocas y acontecimientos a través de una narración artística que combinará música, actuación y danza.

La historia comienza con un payaso invitado a animar una fiesta. Al llegar, dos anfitriones discuten por la organización del encuentro. En medio de la confusión aparecen Cornelio y Pablo, mientras un grupo de hombres irrumpe para reclamar un Cabildo abierto y exigir la independencia. Así aparecen en escena los revolucionarios de Mayo y comienzan a soplar los “aires de libertad” que dan nombre a la obra.

La propuesta también retomará la historia de Villa Libertad, la colonia agrícola fundada en 1872 por el gobernador Leónidas Echagüe en el noreste entrerriano. El espectáculo reflejará además el encuentro entre criollos, pueblos originarios e inmigrantes italianos impulsados por Pablo Stampa.

La presentación formará parte de una jornada que comenzará a las 16 en el Paseo de la Vía. Allí actuarán los ganadores del concurso de Teloneros, el cantante Mario Suárez y la banda Estelares, encargada del cierre musical de la celebración.

Durante la tarde también se entregarán los premios del concurso de cuentos “Había una vez en Chajarí” y el intendente Marcelo Borghesan saludará a los vecinos. Además, habrá servicio de cantina y participarán emprendedores de la Feria de Manualistas y Artesanos.

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