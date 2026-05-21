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Racing está obligado a ganarle a Caracas

La Academia recibirá desde las 21 al conjunto venezolano, por la quinta fecha del Grupo E. A Racing sólo le sirve dejar los tres puntos en Avellaneda.

21 de mayo 2026 · 10:18hs
Racing se juega su última bala en el certamen continental.

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Racing recibirá este jueves a Caracas de Venezuela, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un encuentro donde estará prácticamente obligado a ganar si quiere mantener sus chances de avanzar de ronda. El partido, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón.

Se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Franklin Congo.

Juan Cruz Komar realizó su descargo en las redes sociales.

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Racing llega a este enfrentamiento en una situación totalmente delicada, ya que acumula tres partidos sin ganar en la competición y marcha tercero en el grupo con solo cuatro unidades.

Además, los dirigidos por Gustavo Costas están obligados a ganar para seguir con chances de avanzar, aunque ya no dependen de sí mismos.

Las chances de Racing

En caso de sumar de a tres este jueves, la Academia deberá ganar o empatar en su siguiente presentación y esperar a que Caracas no derrote a Botafogo de Brasil, que podría llegar a dicho cruce con el primer puesto asegurado.

El equipo argentino, que ganó la Copa Sudamericana en el 2024, tendrá un cambio obligado en el arco, ya que en el último partido Facundo Cambeses vio la tarjeta roja, por lo que será reemplazado por Matías Tagliamonte.

Caracas, por su parte, está segundo con ocho puntos y si rescata un empate en Avellaneda se asegurará la clasificación a la próxima instancia.

Racing Caracas Copa Sudamericana Fútbol
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