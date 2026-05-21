Desde el Hospital San Martín de Paraná despidieron con profundo pesar el fallecimiento de Flavio Miguel Schiavoni, ocurrido el miércoles 20 de mayo, a los 50 años de edad. La causa de su muerte sigue bajo investigación judicial.
Despidieron con sentidas palabras al enfermero fallecido del hospital San Martín
Compañeros de trabajo de Flavio Miguel Schiavoni, enfermero del hospital, lo destacaron por su compromiso y calidez humana.
21 de mayo 2026 · 12:54hs
En un comunicado, destacaron que Schiavoni se desempeñó como enfermero en un hospital durante casi 17 años, donde fue reconocido por su compromiso profesional, su vocación de servicio y su calidez humana en el trato con pacientes, familias y colegas. Resaltaron que, a lo largo de su trayectoria, dejó una huella significativa entre sus compañeros de trabajo y en la comunidad hospitalaria.
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Desde la institución se expresó un mensaje de condolencias y acompañamiento hacia sus familiares, compañeros y seres queridos en este momento de dolor, destacando el impacto humano y profesional que dejó su labor.