Uno Entre Rios | Show | John Malkovich

John Malkovich en Argentina: "Me siento muy atraído por la melancolía del tango"

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos

22 de marzo 2026 · 13:34hs
John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos
John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos

El actor John Malkovich aterrizó en Buenos Aires como parte de una gira internacional impulsada por el productor Diego Kolankowsky. Pero lejos de limitarse a cumplir solo con sus compromisos, el protagonista de Con Air, El hombre de la Máscara de Hierro y ¿Quieres ser John Malkovich? dejó huecos en su agenda para salir a recorrer, conocer y disfrutar los rincones porteños.

Su paso por la ciudad tiene dos citas. Por un lado, dará una única charla abierta el jueves 26 een el Teatro Alvear, donde se espera un formato más íntimo, cara a cara con el público. Por otro, presentará “El Infame Ramírez Hoffman ”, una propuesta teatral que mezcla literatura, música en vivo y actuación, con función única el viernes 27 en el Teatro Ópera.

Darío Barassi disfruta de un fin de semana largo en Paraná junto a su familia.

Darío Barassi disfruta de un fin de semana largo en Paraná junto a su familia

Felipe Pigna

Felipe Pigna: "Muchos de nuestros próceres tenían un gran sentido del humor"

John Malkovich Argentina (1)

Basada en textos de Roberto Bolaño, la obra propone una experiencia escénica donde se mezcla actuación, música en vivo y relato. Durante 90 minutos, Malkovich se convierte en narrador de una historia oscura, acompañado por Anastasya Terenkova, una de las pianistas más importantes del mundo, junto a Andrej Bielow (violín) y Fabrizio Colombo (bandoneón) que interpretarán a Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, entre otros.

La trama reconstruye la historia de Ramírez Hoffman, un aviador y poeta que escribe versos en el cielo mientras forma parte del engranaje represivo de la dictadura chilena.

En la previa, el actor de 72 años se movió como un porteño más. Arrancó su recorrido el viernes con una noche lluviosa en la parrilla Don Julio en Palermo, donde compartió mesa y vino tinto con el jefe de Gobierno Jorge Macri, su pareja María Belén Ludueña, el actor Germán Tripel y Kolankowsky junto a su hija.

John Malkovich Argentina (2)

El turismo continuó el sábado con un paseo desde Recoleta hasta el centro, donde subió a la cúpula del Obelisco para tener una vista 360° de la ciudad. Desde ahí, con Buenos Aires a sus pies, al parecer, conectó con la cultura albiceleste: “Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires, que son uno solo”, afirmó.

El recorrido siguió con una visita al teatro Colón, donde fue recibido por la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el director Gerardo Grieco. Recorrió salas, escenario y camarines de uno de los teatros más importantes del mundo, y cerró la jornada con un ensayo en la Fundación Beethoven, ultimando detalles para su presentación.

John Malkovich Argentina Tango Actor
Noticias relacionadas
Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga

Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga

Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái.

Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica en Hawái

ian lucas se consagro campeon de masterchef celebrity

Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity

horcas presenta ¡ustedes mandan! en santa fe

Horcas presenta "¡Ustedes Mandan!" en Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

Ultimo Momento
TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

Paraná recibe a la Copa Ciudad en el Club Atlético Estudiantes

Paraná recibe a la Copa Ciudad en el Club Atlético Estudiantes

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

Policiales
Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

Ovación
River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el Mouras

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

El paranaense Iñaki Arrías ganó en el TC Pista Mouras y sigue sumando victorias

Emotivo gesto de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata

Emotivo gesto de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata

La provincia
El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años

Cierra una emblemática sucursal de una heladería en Paraná tras ocho años

Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

Gustavo Bordet en la Fiesta de la Apicultra bregó por una agenda de economías regionales

El empresario entrerriano Miguel Marizza: A los 30 o 40 me creí Batman

El empresario entrerriano Miguel Marizza: "A los 30 o 40 me creí Batman"

La inteligencia artificial revoluciona la producción avícola en Entre Ríos

La inteligencia artificial revoluciona la producción avícola en Entre Ríos

Dejanos tu comentario