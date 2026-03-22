John Malkovich en Argentina: "Me siento muy atraído por la melancolía del tango"

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos

El actor John Malkovich aterrizó en Buenos Aires como parte de una gira internacional impulsada por el productor Diego Kolankowsky. Pero lejos de limitarse a cumplir solo con sus compromisos, el protagonista de Con Air, El hombre de la Máscara de Hierro y ¿Quieres ser John Malkovich? dejó huecos en su agenda para salir a recorrer, conocer y disfrutar los rincones porteños.

Su paso por la ciudad tiene dos citas. Por un lado, dará una única charla abierta el jueves 26 een el Teatro Alvear, donde se espera un formato más íntimo, cara a cara con el público. Por otro, presentará “ El Infame Ramírez Hoffman ”, una propuesta teatral que mezcla literatura, música en vivo y actuación, con función única el viernes 27 en el Teatro Ópera .

John Malkovich Argentina (1)

Basada en textos de Roberto Bolaño, la obra propone una experiencia escénica donde se mezcla actuación, música en vivo y relato. Durante 90 minutos, Malkovich se convierte en narrador de una historia oscura, acompañado por Anastasya Terenkova, una de las pianistas más importantes del mundo, junto a Andrej Bielow (violín) y Fabrizio Colombo (bandoneón) que interpretarán a Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, entre otros.

La trama reconstruye la historia de Ramírez Hoffman, un aviador y poeta que escribe versos en el cielo mientras forma parte del engranaje represivo de la dictadura chilena.

En la previa, el actor de 72 años se movió como un porteño más. Arrancó su recorrido el viernes con una noche lluviosa en la parrilla Don Julio en Palermo, donde compartió mesa y vino tinto con el jefe de Gobierno Jorge Macri, su pareja María Belén Ludueña, el actor Germán Tripel y Kolankowsky junto a su hija.

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El turismo continuó el sábado con un paseo desde Recoleta hasta el centro, donde subió a la cúpula del Obelisco para tener una vista 360° de la ciudad. Desde ahí, con Buenos Aires a sus pies, al parecer, conectó con la cultura albiceleste: “Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires, que son uno solo”, afirmó.

El recorrido siguió con una visita al teatro Colón, donde fue recibido por la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el director Gerardo Grieco. Recorrió salas, escenario y camarines de uno de los teatros más importantes del mundo, y cerró la jornada con un ensayo en la Fundación Beethoven, ultimando detalles para su presentación.