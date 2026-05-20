La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

La abogada defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, relativizó la declaración indagatoria de María Soledad Touzet, imputada y exempleada del productor de Diamante acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico en la región. En ese marco, cuestionó la solidez de su testimonio dado este martes ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, como así también las escuchas telefónicas. Por último, negó la existencia de una pista clandestina en un campo de Las Cuevas y pidió que el TOF realice una inspección en el terreno.

En diálogo con UNO , Barbitta vinculó la declaración de Touzet a una posible estrategia procesal a cargo del defensor Nelson Schlotthauer: "La audiencia de ayer fue bastante intensa porque dos imputados, una imputada y un imputado, declararon bajo la regla de la indagatoria, es decir, con el derecho a mentir. También quiero aclarar esto porque no declaran bajo juramento decir verdad. Y por supuesto, hubo una audiencia intensa porque la señora Touzet expresó alguna situación vinculada a la relación que habría tenido con Leonardo, una primer relación muy buena y luego empezó a sostener que había sido amenazada, que se sentía con miedo. Es más, pidió que se mantuviera a Leonardo detenido. La verdad que nos llamó mucho la atención la posición que ha tenido la defensa. Esto puede ser parte de una estrategia para que ella pueda desvincularse o haber realizado una especie de acuerdo con la Fiscalía en el marco de esto que llama la ley de arrepentido".

En la misma línea, la defensora sostuvo que la versión de la imputada no aportó elementos nuevos y cuestionó la hipótesis acusatoria: "Fue muy contradictoria la declaración de Touzet con la intensidad que tenía porque no dijo nada nuevo. O sea, la ley de arrepentido exige que la persona que declare y se acoja a este beneficio, tiene que dar información para arriba y ser comprobable esa información. La verdad que no dijo nada en particular, al contrario, todo se desarrolló alrededor de una posibilidad de un narcomenudeo. Aquí, la mayoría de las personas vinieron a decir que consumían, que no vendían. De hecho, los testigos del bar Mandela ninguno vio ninguna situación de venta. Llama la atención que esta posición que le han instalado a Leonardo Airaldi siga sosteniéndose porque en definitiva lo que ha sucedido en el transcurso de estos juicios han demostrado que todo pasa por un consumo altísimo de cocaína y marihuana. Inclusive sabemos que acá en el caso de Paraná no hubo ni siquiera secuestros del material estupefaciente y si lo hubo fueron en escasa cantidad".

Juicio por Narcotráfico Leonardo Airaldi Justicia Federal Jueces Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Barbitta también cuestionó el rol del defensor Schlotthauer: "Mi sensación es que en lugar de estar del lado de las defensas pareciera que está del lado de la fiscalía. Siempre la posición del abogado de Touzet tuvo como esa impronta. Leonardo declaró después de esta persona, ni siquiera la mencionó porque a nosotros no nos interesa tener una estrategia pensando en cuestionar la información que dé una de las personas. Ella tuvo el derecho de contar lo que tenía que contar, de quebrarse si quería quebrarse, pero llama un poco la atención porque en un momento inclusive ella menciona que Leonardo ha llegado tan drogado que ni siquiera sabía dónde estaba parado".

Durante su declaración, Touzet aseguró haber mantenido una conversación con el capataz Armando Balcaza (imputado que negocia un abreviado), en la que éste le habría deslizado sospechas sobre las actividades de Leonardo Airaldi en sus campos de Las Cuevas. Según relató la ex empleada, Balcaza le dijo: “Airaldi no siembra, no fumiga, dos más dos es cuatro. Pensalo”.

En relación a esto, la defensora puso en duda su valor probatorio: "Menciona una conversación que ha tenido con otra persona que ni siquiera está en el juicio. Imagínense qué forma de seriedad podemos tener en eso. Alguien que viene al juicio en calidad de imputada y que habla de otro imputado que no está en el juicio, que está supuestamente a la espera de un posible abreviado. La verdad es que la calidad de la información es muy baja en términos de derecho de defensa, de una acusación clara, precisa y circunstanciada".

La pista clandestina y las escuchas sobre la "carne enterrada".

Uno de los puntos que volvió a generar controversia en el juicio fue la supuesta existencia de una pista clandestina en un campo de Las Cuevas y el contenido de escuchas telefónicas incorporadas por la Fiscalía, donde Airaldi habla de “carne para fumar” y “carne enterrada”. La defensa rechazó ambas interpretaciones, aseguró que “no hay ninguna pista” en los terrenos investigados y sostuvo que las conversaciones interceptadas fueron “muy tergiversadas” dentro de un contexto atravesado por el consumo de drogas.

La supuesta pista clandestina de avionetas en Las Cuevas

Supuesta pista en Las Cuevas

"No hay ninguna pista. Airaldi explicó que tiene un terreno hace 100 años del propio abuelo de Airaldi. Lo tenía cuidado justamente para el traslado de animales. Ayer (por este martes) Airaldi le pidió a la jueza que lo vayan a ver. Vamos a ver si la jueza con el tribunal decide esta reconstrucción. Vamos a insistir con este ofrecimiento de prueba porque Leonardo le pidió al tribunal que vaya a donde supuestamente hay una una pista y haga una inspección ocular".

Finalmente, al referirse a escuchas telefónicas incorporadas por la Fiscalía Federal, la abogada sostuvo que fueron mal interpretadas: "En un contexto en el cual se drogaban todo el día, no sé a qué se referían. Está muy tergiversada la información. Inclusive se le preguntó a la fiscalía si tenía protocolo de actuación para desgrabar y cómo era la formación que tenían los propios policías de la investigación. La verdad es que los policías nunca habían intervenido en un caso de narcotráfico. La fiscalía tiene que acusar con contundencia, con claridad y con precisión, porque si no es nula esa acusación. Veremos qué sucede. Estos audios que han circulado tiene que ver con conversaciones que ni siquiera han sido vinculadas con Leonardo".