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Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde que se efectivizó la actualización en el sistema SUBE. El boleto general está $1.720.

21 de mayo 2026 · 13:14hs
Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Foto: Archivo/UNO

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

La Municipalidad informó que en la tarde de este miércoles entró en vigencia la actualización del cuadro tarifario del transporte público urbano de pasajeros, luego de más de nueve meses sin modificaciones en el valor del boleto. Se mantienen los beneficios.

La medida busca garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema ante el incremento sostenido de los costos operativos registrados en el último período.

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Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde que se efectivizó la actualización en el sistema SUBE y se mantendrán todos los beneficios vigentes para estudiantes, trabajadores, jubilados y usuarios con atributos sociales.

Durante los últimos meses, el funcionamiento del sistema de transporte se vio impactado por el aumento de variables esenciales para la prestación del servicio. Entre ellas, el combustible registró una suba acumulada cercana al 54 % entre julio de 2025 y abril de 2026, generando una fuerte presión sobre los costos operativos. A esto se suman incrementos en mantenimiento, repuestos y salarios del sector.

En este contexto, el Municipio sostuvo durante más de nueve meses el congelamiento tarifario como una medida destinada a amortiguar el impacto económico sobre los usuarios, absorbiendo parte de los aumentos mediante distintas herramientas de acompañamiento. Sin embargo, la evolución de los costos hizo necesaria una adecuación del cuadro tarifario para preservar la prestación del servicio y garantizar su funcionamiento.

Precios actualizados

De esta manera, el nuevo esquema tarifario quedará conformado de la siguiente manera:

-Boleto general: $1.720

-Primario: $172

-Secundario: $430

-Terciario y universitario: $516

-Obrero: $1.118

-Jubilados: $774

-Franja horaria (9 a 11 hs): $1.376

-Boleto combinado: $1.720 (sin costo el segundo boleto dentro de la hora)

-Nocturno: $2.236

Cabe destacar, que se ratifica la continuidad de los beneficios y tarifas diferenciales para distintos sectores de la comunidad, especialmente estudiantes, trabajadores y jubilados, acompañando a quienes utilizan diariamente el transporte público como herramienta fundamental de acceso al trabajo, la educación y los servicios.

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