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Patronato y Güemes cambian de horario en la Primera Nacional

A raíz de la final de River y Belgrano, se reprogramó el encuentro entre Patronato y Güemes en Santiago del Estero, cambiando su horario original.

21 de mayo 2026 · 11:58hs
Patronato y Güemes cambian de horario en la Primera Nacional

El encuentro que protagonizarán Patronato y Güemes de Santiago del Estero sufrió una modificación en su programación. El compromiso, correspondiente a la 15ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, finalmente se disputará el domingo a las 18.30 en el estadio Arturo Jiya Miranda.

Inicialmente el partido había sido pautado para las 16, pero desde la organización resolvieron reprogramarlo para evitar la superposición con la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El duelo decisivo del certamen de Primera División tendrá como protagonistas a River Plate y Belgrano, quienes se enfrentarán desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La Agenda de Patronato

El Rojinegro tiene confirmado los restantes encuentros que disputará en el marco de la primera rueda de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. El domingo visitará a Güemes desde las 18.30 en el Jiya Miranda por la 15° fecha.

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El último juego que disputará en mayo será el domingo 31, ocasión en la que recibirá en el estadio Grella a Tristán Suárez a partir de las 16. En la siguiente jornada se trasladará hacia la localidad bonaerense de Carlos Casares, donde enfrentará a Agropecuario. Este partido fue programado para el domingo 7 de junio a partir de las 16.

Los últimos dos encuentros de la primera rueda lo afrontará en barrio Villa Sarmiento. El domingo 14 desde las 15.30 recibirá a Atlético Rafaela por la 18° fecha. Mientras que el domingo 21 a la misma hora se medirá ante Midland, en el marco de la cuarta fecha. Este capítulo fue postergado a raíz del paro de actividades que llevó adelante la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) durante el primer fin de semana de marzo.

Patronato Güemes Primera Nacional
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