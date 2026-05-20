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Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

La primera sesión corresponde a la canción “100 disparos”, del grupo paranaense Los Apolo, y ya puede verse en YouTube.

20 de mayo 2026 · 18:14hs
Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos estrenó este miércoles el primer registro audiovisual del ciclo Casa Estudio, una propuesta destinada a visibilizar proyectos musicales emergentes de distintos puntos de la provincia. La primera sesión corresponde a la canción “100 disparos”, interpretada por Los Apolo, y fue grabada en vivo en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Los Apolo estrenaron una sesión en vivo grabada en la Casa de la Cultura

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El video ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura y forma parte de una serie de producciones que continuarán publicándose durante el año. El proyecto surgió a partir de una convocatoria provincial dirigida a bandas, solistas y proyectos de autor con canciones originales.

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Casa Estudio está orientado a músicos de hasta 30 años y busca generar nuevos espacios de circulación y difusión para artistas emergentes entrerrianos, sin distinción de géneros o formatos musicales. Los seleccionados grabarán tres canciones originales en la Casa de la Cultura y una de ellas contará con un registro audiovisual en vivo.

Además de Los Apolo, participarán del ciclo Té de Hierbas, The Curse of Sahara, Rojo Fantasía, Nada Normal, Guillermo Alarcón, Medusa, Dúo Ñancay, Soraya Yacob, Un Día Más, Híbridos, Insistentes, Túnel, Wanda Gaioli y Pucha.

La iniciativa apunta a fortalecer el cancionero emergente provincial y ofrecer herramientas de producción y difusión para nuevos autores y autoras entrerrianas.

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Los Apolo Casa Estudio YouTube Cultura de Entre Ríos
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