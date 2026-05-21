Oficializan nuevas tarifas para viajar entre ciudades entrerrianas

El Gobierno de Entre Ríos aumentó un 12% las tarifas del transporte provincial de pasajeros, fijando un nuevo valor de referencia de $147,84 por kilómetro.

A través de la Resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.338, el Gobierno oficializó una actualización en las tarifas del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial. La normativa, que lleva la firma del secretario de Transporte Aníbal Daniel Steren, establece el nuevo valor de referencia sobre el cual las empresas prestadoras calcularán los precios de los pasajes para conectar las distintas localidades entrerrianas.

El argumento central del incremento radica en la necesidad de equilibrar las finanzas del sistema de traslados frente al actual contexto inflacionario. En sus considerandos, el texto oficial destaca: "Tomando ello como referencia, y visto el alza en los costos para el semestre contado desde la última actualización entre los que se destacan, el precio de los insumos/ variables, representando el mayor porcentaje de incidencia en los costos que manejan las empresas de transporte de pasajeros, entre los cuales es dable mencionar a salarios, combustibles, lubricantes y neumáticos, los que luego de un estudio competente, reflejan un 12% más".

Asimismo, el documento resalta el dilema al que se enfrenta el Estado provincial para evitar que las subas dinamiten la cantidad de usuarios, indicando que "si bien hay dificultad para la sustentabilidad en la prestación del transporte, debe valorarse el esfuerzo de la Provincia, siempre en pos de evitar restringir aún más la demanda por la merma del poder adquisitivo".

La autoridad de aplicación remarcó que se busca que la tarifa sea "justa y razonable de modo tal que no se genere un círculo vicioso de incremento de los precios del transporte que inciden significativamente en el costo de vida de los usuarios, consecuente baja de demanda y a su vez una nueva necesidad de incremento para compensar esa caída". Bajo esta lógica de "esfuerzo compartido", se aclaró que lo dispuesto "no representa un incremento en lo que refiere a subsidios de carácter provincial".

Colectivos.jpg Archivo UNO

Los nuevos valores y las modalidades especiales

Según consignó Apf, en la parte dispositiva de la resolución, se determinó concretamente la medida principal: "Fijar para los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial, un precio kilómetro de referencia a aplicarse a partir de la fecha de la presente Resolución, a un valor de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 147,84.-)".

A partir de este valor base, el impacto en el bolsillo de los pasajeros variará según las distancias de los recorridos fijados en el anexo de la norma y el tipo de servicio contratado. Para las modalidades especiales, la resolución definió recargos específicos sobre la tarifa base:

-Servicio Puerta a Puerta: Se fijó "la determinación de la tarifa mínima de 25 % más sobre los valores establecidos en el Artículo 1° de la presente norma legal".

-Servicio Diferencial (Coche Cama): Se dictaminó "la determinación de la tarifa en un 12 % más sobre los valores establecidos en el Artículo 1° de la presente norma legal".

Por otra parte, el Ejecutivo provincial le puso un freno a los márgenes de descuento que las compañías pueden ofrecer de manera particular: Los descuentos por tarifas promocionales no podrán ser superiores al quince por ciento (15 %) de la tarifa máxima aplicable".

Plazos de implementación y control

Las empresas de transporte de la provincia disponen de un margen muy acotado para readecuar sus sistemas y comunicar los cambios. Las firmas "deberán comunicar el cuadro tarifario que adopten a la Dirección de Transporte, aún cuando opten por aplicar la tarifa máxima, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la presente".

Finalmente, de cara a la protección de los derechos de los usuarios y la transparencia del servicio, la resolución obliga a que las nuevas tarifas estén a la vista de todos de forma inmediata. El decreto señala que "los cuadros tarifarios autorizados, conjuntamente con copia de la parte dispositiva de la presente Resolución, deberán ser comunicados al público usuario por medio de carteleras en ventanillas y ómnibus", advirtiendo que de no hacerlo se aplicarán las sanciones vigentes.

Estimaciones del nuevo cuadro tarifario

A modo de guía, el anexo de la resolución detalla el costo máximo autorizado para algunos de los tramos provinciales más frecuentes partiendo desde la terminal de la capital entrerriana (operados por empresas como Flecha Bus o Empresa San José SA):

Trayecto (Desde Paraná)

Distancia (KM)

Tarifa de Referencia Autorizada

Paraná - Crespo

41 km

$6.061

Paraná - Diamante

50 km

$7.392

Paraná - Victoria

122 km

$18.036

Paraná - Villaguay

155 km

$22.915

Paraná - Concepción del Uruguay

288 km

$42.578

Paraná - Concordia

261 km

$38.584

Paraná - Gualeguaychú

322 km

$47.604

Paraná - Chajarí

335 km

$49.526