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Arnaldo André: "El escenario es el motor que necesitamos los actores"

Arnaldo André se presentará este sábado en María Grande junto a Marta González y Romina Fernandes, y en exclusiva conversó con UNO

20 de mayo 2026 · 07:57hs
Arnaldo André: El escenario es el motor que necesitamos los actores

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Arnaldo André aseguró que Tango para Tres emociona y hace reír

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Arnaldo André volverá a Entre Ríos este sábado 23 de mayo a las 21 con la obra Tango para Tres, que se presentará en la Sala Don Santiago junto a Marta González y Romina Fernandes. La propuesta, escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y producida por Damián Sequeira, combina humor, emociones y tensión dramática en una historia atravesada por el amor, el deseo y los vínculos humanos.

Tango para tres, obra

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La obra sigue a Hipólito, un reconocido escritor que atraviesa un fuerte bloqueo creativo mientras su esposa Minerva, una prestigiosa cantante de tango retirada de los escenarios, intenta ayudarlo a recuperar el entusiasmo. La llegada de Alma, una joven periodista admiradora del autor, alterará la dinámica de la pareja y abrirá un juego de seducción, celos y emociones que volverá a poner todo en movimiento.

En diálogo con UNO, Arnaldo André aseguró que se trata de una propuesta que genera distintas emociones en el público. “Es una obra que produce mucha risa, alegría y emoción. Al final hay algunas lágrimas en los ojos de los espectadores. Trata sobre el amor, sobre una pareja de muchos años que atraviesa un momento difícil y cómo aparece alguien que vuelve a encender algo que parecía apagado”, explicó. Además, destacó además el trabajo compartido con Marta González y Romina Fernandes, y el vínculo artístico construido junto al autor Hernán Krasutzky. “Me encantó la obra y el personaje porque me da la posibilidad de ir construyéndolo poco a poco. No aparece todo resuelto desde el comienzo, sino que va reaccionando a medida que avanza la historia. También me interesó mucho volver a trabajar con Marta González y con Hernán, a quien admiro muchísimo”, señaló.

André también aclaró que, pese al nombre de la obra, no se trata de un espectáculo musical. “Mucha gente pregunta si es una obra de tango, pero el título viene del personaje de Marta González, que interpreta a una ex cantante y bailarina de tango”, comentó entre risas. En ese sentido, remarcó que el tango funciona más bien como una metáfora de los vínculos y las emociones que atraviesan a los personajes. “La obra habla de relaciones humanas, de crisis, de deseo y de segundas oportunidades”, resumió.

Vida sobre escena

Con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, el actor remarcó la importancia que tiene hoy el escenario en su vida profesional. “El teatro es el motor que necesitamos los actores para mantenernos vigentes. Como ya no hay ficción en la televisión, el escenario me brinda la posibilidad de comunicarme con el público. Ese encuentro cara a cara sigue siendo lo más hermoso de esta profesión”, expresó.

Además, valoró especialmente la posibilidad de recorrer distintas ciudades del país con la gira nacional de la obra. “Encontrarme con públicos de lugares que quizás no conocía y sentir las ganas que tienen de recibir un espectáculo es algo maravilloso”, afirmó. Durante la charla también recordó el cariño que siempre recibe en Entre Ríos y celebró la posibilidad de reencontrarse con espectadores que lo acompañan desde hace décadas. “Estamos vigentes gracias al apoyo permanente del público”, sostuvo.

Luego de su estreno en Buenos Aires y tras una serie de funciones en distintas ciudades de Santa Fe, la obra llegará a María Grande como parte de su recorrido nacional. Una puesta sostenida por tres intérpretes que llevan adelante una historia atravesada por los silencios, las tensiones y los afectos que resurgen cuando parecía que ya no quedaba nada por decir.

Entrada general: $30.000

Puntos de venta físicos:

* Boletería del cine | 20:00 a 24:00 hs

* CYBERMAN (Córdoba 226) | 9:00 a 13:00 hs y 16:30 a 21:00 hs

Entradas en simplepass.com

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