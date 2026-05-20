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Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

Con más de quince años de trabajo sostenido, Humorúsica vivió una noche histórica homenajeando el humor de Les Luthiers.

20 de mayo 2026 · 14:26hs
Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

El grupo paranaense Humorúsica vivió una noche histórica en el Teatro Carlos Carella, a metros del Obelisco, donde presentó su espectáculo “Chisterapia”, homenajeando el humor de Les Luthiers ante una sala colmada y un público profundamente vinculado al universo luthierano.

La función se desarrolló en un clima de celebración y reconocimiento. Desde días previos, referentes del mundo de Les Luthiers, entre ellos integrantes del podcast La hora de la nostalgia, allegados a Carlos Núñez Cortés y especialistas en la obra del conjunto, difundieron el evento en redes y canales de YouTube, gesto que el elenco definió como “una muestra enorme de confianza”. Uno de los momentos más significativos de la noche fue la visita de Sebastián Massana, hijo de Gerardo Massana, fundador de Les Luthiers, junto a su madre, Malena Tomas, quienes compartieron saludos, fotografías y la velada completa con el elenco.

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Grata experiencia

“Son los hijos de Les Luthiers”, dijo emocionada Malena al finalizar la función. El grupo también recibió un mensaje de buenos deseos por correo electrónico de Jorge Maronna, integrante histórico del conjunto original, sumando aún más emoción a una jornada cargada de simbolismo. Con más de quince años de trabajo sostenido, Humorúsica considera que esta presentación, que fue declarada de interés cultural por la Municipalidad de Paraná y por la Provincia de Entre Ríos, abre nuevas puertas.

“Esto es un antes y un después. Lo que ganamos en el corazón no tiene explicación. Sentimos que esto recién empieza”, resumieron los integrantes. El elenco agradeció especialmente a Les Luthiers, quienes continúan autorizando y acompañando la difusión de su obra, y al público que mantiene vivo un humor que atraviesa generaciones. Sobre Humorúsica Humorúsica es un grupo argentino nacido en Paraná, que rinde homenaje a los maestros del humor inteligente: Les Luthiers.

Formado por Nicolás Della Schiava, David Ledesma, Andrés Mernes, Joaquín Villazuela, Juan Pablo Ruhl y Federico Willimburgh, su objetivo es mantener vivo el espíritu del conjunto más emblemático del humor musical en español, combinando excelencia musical, actuación precisa y una puesta escénica fiel al estilo original. Su trabajo incluye la reproducción de los instrumentos informales creados por Les Luthiers, replicados artesanalmente por el luthier Gianluca Pecchia, y la interpretación cuidada de cada gesto, arreglo y detalle escénico.

Les Luthiers músicos paranaenses Buenos Aires experiencia
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