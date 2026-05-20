Un grave accidente ocurrió en la noche de este miércoles en calle Churruarín de Paraná, donde una moto chocó con un auto de manera espectacular. Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y fue derivado al Hospital San Martín.
Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente
El hecho ocurrió en calle Churruarín de Paraná, antes de llegar a la intersección con Río Negro. Fue entre una moto y un automóvil.
20 de mayo 2026 · 20:39hs
En el hecho se vieron involucrados una motomel 125 cc, que colisionó fuertemente con un Renault Kwid. El accidente ocurrió en calle Churruarín antes de llegar a Río Negro, frente a un conocido complejo deportivo.
El conductor de la moto fue trasladado de urgencia hasta el San Martín, en estado consciente aunque con heridas de consideración.
Intervino policía científica y personal de la comisaría Cuarta de la capital provincial.
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