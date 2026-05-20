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Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

El hecho ocurrió en calle Churruarín de Paraná, antes de llegar a la intersección con Río Negro. Fue entre una moto y un automóvil.

20 de mayo 2026 · 20:39hs
El grave accidente ocurrió en calle Churruarrín antes de llegar a Río Negro en Paraná.

Gentileza PyJ

El grave accidente ocurrió en calle Churruarrín antes de llegar a Río Negro en Paraná.

Un grave accidente ocurrió en la noche de este miércoles en calle Churruarín de Paraná, donde una moto chocó con un auto de manera espectacular. Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y fue derivado al Hospital San Martín.

En el hecho se vieron involucrados una motomel 125 cc, que colisionó fuertemente con un Renault Kwid. El accidente ocurrió en calle Churruarín antes de llegar a Río Negro, frente a un conocido complejo deportivo.

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El conductor de la moto fue trasladado de urgencia hasta el San Martín, en estado consciente aunque con heridas de consideración.

Intervino policía científica y personal de la comisaría Cuarta de la capital provincial.

NOTICIA EN DESARROLLO

Paraná Accidente Hospital San Martín
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