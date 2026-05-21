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La Unión de Colón está obligado a ganar como local

Desde las 21, La Unión recibirá a San Isidro de San Francisco, en el tercer partido de la semifinal de la Liga Argentina. La serie está 2-0 para los cordobeses.

21 de mayo 2026 · 09:21hs
La Unión debe hacerse fuerte en el estadio Carlos José Delasoie.  

La Unión debe hacerse fuerte en el estadio Carlos José Delasoie.

 

La Unión de Colón está obligado a ganar esta noche si quiere prolongar la serie semifinal de la Liga Argentina de Básquet. Sin margen de error, el Rojo recibirá este jueves, a partir de las 21, a San Isidro de San Francisco, en el tercer duelo de la llave que se desarrollará en el estadio Carlos José Delasoie.

La serie está 2-0 para los cordobeses, por lo que un triunfo más los depositará en las finales por el ascenso a la Liga Nacional. Los dos primeros encuentros fueron en San Francisco, donde en el partido que abrió la serie San Isidro se impuso por 88-75; mientras que en el segundo duelo fue 68-51 para los anfitriones.

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La Unión debe ganar o ganar. En caso de imponerse esta noche, el cuarto punto será el sábado, nuevamente en la localidad de la costa del río Uruguay. En caso de un eventual quinto partido, la definición regresará a San Francisco el martes 26.

La Unión Liga Argentina Colón Básquet
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