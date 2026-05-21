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Independiente Rivadavia tendrá una visita a Venezuela para cumplir con el calendario

Con el primer puesto del Grupo C ya asegurado, Independiente Rivadavia se enfrentará desde las 19 con Deportivo La Guaira.

21 de mayo 2026 · 10:18hs
Independiente Rivadavia atraviesa el mejor momento de su historia.

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Independiente Rivadavia de Mendoza, que ya tiene asegurado el primer puesto, visitará este jueves a Deportivo La Guaira de Venezuela, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la UCV.

Se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo Mario Díaz de Vivar, mientras que en el VAR estará el uruguayo Antonio García.

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Independiente Rivadavia, sin presión

Independiente Rivadavia, que es dirigido por Alfredo Berti, llega a este encuentro luego de haberse asegurado la primera posición en el grupo tras el triunfo de Fluminense de Brasil ante Bolívar de Bolivia.

En la última fecha el equipo mendocino, que atraviesa el mejor momento de su historia, igualó 1-1 ante el siempre complicado Fluminense en condición de local.

En lo que respecta al campeonato local, vienen de sufrir una dura eliminación en los octavos de final ante Unión de Santa Fe, aunque iniciarán el segundo semestre en la primera posición de la tabla anual, por lo que son unos de los candidatos a pelear por el título de Campeón de Liga.

Deportivo La Guaira, por su parte, está último con solo tres unidades, aunque un triunfo podría acomodarlo en la segunda colocación para así llegar a la última fecha con chances de clasificar.

Independiente Rivadavia Venezuela Copa Libertadores Fútbol
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