River Plate empató 1 a 1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos

River Plate perdia de local ante los brasileños. Pero empató el juvenil Lautaro Pereyra. Quedó a un paso de la clasificación.

Con suplentes, River igualó de local ante Bragantino

River Plate empató 1-1 contra Bragantino en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Alix Vinicius De Souza abrió la historia a los 34 minutos, pero Lautaro Pereyra logró la igualdad en el tiempo adicionado de la segunda parte y el equipo del Chacho Coudet podría llegar clasificado a los octavos de final a la última fecha si Carabobo deja puntos en el camino este jueves contra Blooming en Paraguay (le retiraron la localía a los clubes bolivianos por la grave situación social en ese país).

El Millonario resguardó a varios titulares con vistas a la final del próximo domingo desde las 15:30 ante Belgrano en Córdoba y, para ese viaje a La Docta, se espera el regreso de diferentes jugadores, entre ellos el de Santiago Beltrán por Franco Armani , quien reapareció en el arco de la Banda en la noche de este miércoles después de la expulsión de Beltrán ante Carabobo en Venezuela .

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El cruce contra el Pirata marcará si River Plate terminará el semestre con un nuevo título en sus vitrinas, que también sería el primero de Coudet desde su nombramiento como reemplazante de Marcelo Gallardo.

Luego de afrontar ese compromiso en el estadio Mario Alberto Kempes, el cuadro de Núñez terminará su calendario contra Blooming el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en el Monumental. Si este jueves Carabobo le gana a los bolivianos, a River Plate le alcanzará con un empate para asegurar su presencia en los octavos de final y esquivar el playoff contra uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

92 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Quintero volvió a sacudir desde lejos, Cleiton dejó un rebote largo y Lautaro Pereyra facturó con un derechazo a la red.

¡Adicionaron cinco minutos!

River Plate agotó modificaciones con el ingreso del nigeriano Jonathan Spiff, quien realiza su debut profesional con el Millonario en su primera convocatoria con el equipo.

88 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO ESTUVO A CENTÍMETROS DEL EMPATE!

El colombiano sacudió un disparo frontal desde afuera del área que se fue al lado del palo izquierdo del arco de Bragantino.

86 minutos: excelente atajada de Franco Armani

El campeón del mundo apareció a tiempo en la línea de su arco para contener un cabezazo de Juninho Capixaba.

85 minutos: nueva tapada de Armani

Un rechazo de Pezzella hacia su propio arco obligó a una estirada del arquero para despejar el balón al tiro de esquina.

82 minutos: cuarto cambio en River Plate

82 minutos: cuarto cambio en River Plate

Kendry Páez por Kevin Castaño.

78 minutos: buena atajada de Armani

El arquero de la Banda despejó un remate de José Herrera al córner.

Franco Armani reemplazó a Santiago Beltrán, quien está suspendido (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)23:02 hsHoy

72 minutos: tercer cambio en el Millonario

Lucas Silva por Giuliano Galoppo

62 minutos: respondió River Plate

Juanfer Quintero intentó aprovechar un despeje corto de Cleiton, pero su intento en la puerta del área terminó en las manos del arquero.

60 minutos: se acercó Bragantino

Tras una pérdida de River Plate, José Herrera encaró a la defensa rival, enganchó para su zurda y sacó un remate que se fue al lado de un palo.

55 minutos: Kevin Castaño, segundo amonestado de River Plate

El volante central cometió una infracción en mitad de cancha y se llevó la cartulina amarilla. Se suma a Ulises Giménez, mientras que Juninho Capixaba está apercibido en el club brasileño.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en River: Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza y Santiago Lencina por Ian Subiabre.

Un cambio en Bragantino: Rodriguinho por Lucas Barbosa.

¡Adicionaron tres minutos!

37 MINUTOS: ¡SALAS ACARICIÓ EL EMPATE!

Facundo González lanzó un centro desde el lado izquierdo de la cancha que finalizó en un testazo desviado del ex Racing en el área chica.

34 MINUTOS: ¡GOL DE BRAGANTINO!

Alix Vinicius De Souza aprovechó un centro de Isidro Pitta para estampar el 1-0 con un cabezazo en el área chica.

29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol

El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

18 minutos: todavía no se armó el partido

River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.

8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha

El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.

COMENZÓ EL PARTIDO!

¡Salieron los equipos a la cancha!

Ya se viene el encuentro entre River Plate y Bragantino

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(1) Franco Armani

(36) Ulises Giménez

(20) Germán Pezzella

(17) Paulo Díaz

(31) Facundo González

(34) Giuliano Galoppo

(22) Kevin Castaño

(8) Maximiliano Meza

(10) Juan Fernando Quintero

(38) Ian Subiabre

(7) Maximiliano Salas

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(13) Lautaro Rivero

(40) Lucas Obregón

(19) Kendry Páez

(25) Lautaro Pereyra

(39) Santiago Lencina

(43) Valentín Lucero

(44) Lucas Silva

(52) Jonathan Spiff

Entrenador: Eduardo Coudet

Formación de RB Bragantino confirmada

Titulares

(1) Cleiton

(23) Agustín Sant'Anna

(4) Alix Vinicius

(14) Pedro Henrique

(29) Juninho Capixaba

(6) Gabriel

(7) Eric Ramires

(32) José María Herrera

(21) Lucas Barbosa

(30) Henry Mosquera

(9) Isidro Pitta

Suplentes

(18) Tiago Volpi

(12) Vanderlan

(16) Gustavo Marques

(34) José Hurtado

(46) Breno

(15) Ignacio Sosa

(20) Rodriguinho

(8) Eduardo Sasha

(11) Fernando

(17) Vinicinho

(22) Gustavinho

(57) Marcelinho Braz

Los datos de River vs. B Bragantino, por la Copa Sudamericana