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Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Los senadores Martín Oliva y Juan Diego Conti pidieron al Gobierno agilizar la cobertura de salud para 85 bomberos voluntarios sin obra social.

21 de mayo 2026 · 11:39hs
Senadores piden cobertura médica urgente para 85 bomberos voluntarios

Los senadores provinciales Martín Oliva y Juan Diego Conti presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo de Entre Ríos que agilice de manera urgente los trámites administrativos destinados a garantizar cobertura de salud a bomberos voluntarios que actualmente no cuentan con obra social.

En la iniciativa solicitan que, a través de la Dirección de Defensa Civil y las áreas correspondientes, se dé efectivo cumplimiento a lo establecido por la Ley Provincial Nº 11.116 y se incorpore a 85 bomberos voluntarios como beneficiarios de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (AMBVER).

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El proyecto recuerda que dicha ley, sancionada en 2023, no sólo regula la misión, organización y funcionamiento de las asociaciones de bomberos voluntarios en toda la provincia, sino que también establece obligaciones concretas del Estado para acompañar y fortalecer un servicio esencial que sostiene a cada comunidad entrerriana.

En particular, el artículo 33 inciso c) dispone que el Estado Provincial debe realizar aportes a la AMBVER para garantizar prestaciones de salud a aquellos bomberos y bomberas que no cuentan con cobertura. A su vez, el decreto reglamentario Nº 4943/23 establece que esos recursos deben destinarse específicamente a financiar dichas prestaciones médicas.

LEER MÁS: Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos nacionales

Bomberos voluntarios entre rios

Dos expedientes en trámite

Actualmente existen dos expedientes administrativos en trámite que contemplan la incorporación de 85 bomberos voluntarios de distintas localidades entrerrianas. Sin embargo, la demora en la finalización de estos procesos administrativos, que se iniciaron en septiembre y octubre del año pasado, está impidiendo que accedan a un derecho ya reconocido por ley, trasladando a quienes prestan un servicio solidario y esencial las consecuencias de la inacción estatal.

El expediente Nº 3298096 incluye a 58 bomberos voluntarios de asociaciones de Victoria, San Salvador, Basavilbaso, Gualeguay, Feliciano, Villa Domínguez, Aldea Brasilera, Nogoyá, Maciá, Chajarí, Ubajay, Ibicuy, Concordia, Paraná, San José, Galarza, San Justo, Bovril y Gualeguaychú. Por su parte, el expediente Nº 3321461 contempla otros 27 casos correspondientes a Valle María, Villaguay, Concepción del Uruguay, Concordia, Hernandarias, Maciá y Ceibas.

En los fundamentos, los legisladores remarcan que no se trata de crear nuevos derechos, sino de garantizar el cumplimiento efectivo de una ley vigente. En ese sentido, advierten que la demora administrativa no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud de quienes arriesgan su vida por la comunidad.

Asimismo, señalan que existe un tercer expediente con otros diez bomberos que aún deben completar documentación para su incorporación, por lo que instaron a las autoridades a avanzar de manera integral y sin dilaciones, evitando que se sigan acumulando situaciones de desigualdad.

“La provincia tiene una obligación legal y moral con sus bomberos voluntarios. No puede haber excusas administrativas cuando está en juego el acceso a la salud”, señalaron finalmente.

Senadores Bomberos médica
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