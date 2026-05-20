Kevin Johansen y Liniers llegarán a Santa Fe con su show de música y dibujo en vivo

El dúo artístico llegará a Santa Fe en el tramo final de una gira internacional que lleva más de 17 años recorriendo escenarios de distintos países

Kevin Johansen y Liniers volverán a compartir escenario en HUB el sábado 18 de julio a las 21, con el espectáculo que desde hace más de 17 años combina música, ilustración y humor en vivo. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketway.

La presentación formará parte del tramo final de la extensa gira internacional del dúo artístico, que desde 2023 retomó el formato con nuevas funciones en América Latina y Europa. En Santa Fe, el público podrá asistir a una propuesta que une canciones, dibujos improvisados y relatos compartidos sobre el escenario.

Durante el show, Kevin Johansen recorre distintas etapas de su discografía mientras Liniers interviene cada canción con ilustraciones realizadas en tiempo real sobre una pantalla ubicada al fondo del escenario. La dinámica entre ambos artistas, atravesada por la amistad y el humor, convirtió a la propuesta en una de las experiencias más reconocidas y celebradas de sus trayectorias.

Además del concierto ilustrado, los artistas llegan presentando el álbum en vivo “Desde que te Madrid”, editado por Sony Music Argentina, y el libro “Es nuestra forma de comunicarnos”, publicado por Editorial Común.

A lo largo de más de una década y media, el espectáculo pasó por teatros, centros culturales y ferias del libro de distintos países. También dio origen a registros audiovisuales en vivo editados por Sony Music y a los libros “OOPS!” y “BIS”, publicados por Ediciones de la Flor.

Luego de varios años alejados de los escenarios compartidos, Kevin Johansen y Liniers retomaron el proyecto en 2023. Desde entonces, la propuesta volvió a sumar funciones y nuevas ciudades, consolidando un reencuentro artístico que, según adelantaron, tendrá en 2026 una despedida temporal.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Ticketway y en distintos puntos de venta de Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, Esperanza y Rafaela.