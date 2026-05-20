Uno Entre Rios | Escenario | Kevin Johansen

Kevin Johansen y Liniers llegarán a Santa Fe con su show de música y dibujo en vivo

El dúo artístico llegará a Santa Fe en el tramo final de una gira internacional que lleva más de 17 años recorriendo escenarios de distintos países

20 de mayo 2026 · 16:18hs
Kevin Johansen y Liniers llegarán a Santa Fe con su show de música y dibujo en vivo

Kevin Johansen y Liniers volverán a compartir escenario en HUB el sábado 18 de julio a las 21, con el espectáculo que desde hace más de 17 años combina música, ilustración y humor en vivo. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketway.

Kevin Johansen y Liniers celebran más de 17 años de su espectáculo conjunto

los apolo inauguraron el ciclo audiovisual casa estudio con una sesion en vivo

Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

dante spinetta llega a tribus para presentar dia 3

Dante Spinetta llega a Tribus para presentar "Día 3"

La presentación formará parte del tramo final de la extensa gira internacional del dúo artístico, que desde 2023 retomó el formato con nuevas funciones en América Latina y Europa. En Santa Fe, el público podrá asistir a una propuesta que une canciones, dibujos improvisados y relatos compartidos sobre el escenario.

Durante el show, Kevin Johansen recorre distintas etapas de su discografía mientras Liniers interviene cada canción con ilustraciones realizadas en tiempo real sobre una pantalla ubicada al fondo del escenario. La dinámica entre ambos artistas, atravesada por la amistad y el humor, convirtió a la propuesta en una de las experiencias más reconocidas y celebradas de sus trayectorias.

Además del concierto ilustrado, los artistas llegan presentando el álbum en vivo “Desde que te Madrid”, editado por Sony Music Argentina, y el libro “Es nuestra forma de comunicarnos”, publicado por Editorial Común.

A lo largo de más de una década y media, el espectáculo pasó por teatros, centros culturales y ferias del libro de distintos países. También dio origen a registros audiovisuales en vivo editados por Sony Music y a los libros “OOPS!” y “BIS”, publicados por Ediciones de la Flor.

Luego de varios años alejados de los escenarios compartidos, Kevin Johansen y Liniers retomaron el proyecto en 2023. Desde entonces, la propuesta volvió a sumar funciones y nuevas ciudades, consolidando un reencuentro artístico que, según adelantaron, tendrá en 2026 una despedida temporal.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Ticketway y en distintos puntos de venta de Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, Esperanza y Rafaela.

LEER MÁS: Arnaldo André: "El escenario es el motor que necesitamos los actores"

Kevin Johansen Liniers Santa Fe
Noticias relacionadas
presentaran el libro el federalismo entrerriano, de noni medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

aires de libertad: la obra que conectara la revolucion de mayo con la historia de chajari

"Aires de Libertad": la obra que conectará la Revolución de Mayo con la historia de Chajarí

Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

Arnaldo André: El escenario es el motor que necesitamos los actores

Arnaldo André: "El escenario es el motor que necesitamos los actores"

Ver comentarios

Lo último

Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Monóxido de carbono: hubo 133 nuevos casos de intoxicación en el país

Monóxido de carbono: hubo 133 nuevos casos de intoxicación en el país

Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

Ultimo Momento
Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Monóxido de carbono: hubo 133 nuevos casos de intoxicación en el país

Monóxido de carbono: hubo 133 nuevos casos de intoxicación en el país

Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

Los Apolo inauguraron el ciclo audiovisual Casa Estudio con una sesión en vivo

Patronato: Bryan Ferreyra, el árbitro con historial adverso para el Rojinegro

Patronato: Bryan Ferreyra, el árbitro con historial adverso para el Rojinegro

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

Policiales
Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Ovación
Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Con polémicas, Boca empató ante Cruzeiro y se jugará su clasificación ante la U Católica

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

La provincia
Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Presentarán el libro El Federalismo Entrerriano, de Noni Medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Robaron placas del busto a Hipólito Yrigoyen y la UCR reclamó más protección del patrimonio

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Agmer convoca a un paro total de actividades en Entre Ríos para este jueves

Dejanos tu comentario