La diversidad cultural atraviesa la música, el lenguaje, las tradiciones y las nuevas formas de creación que construyen identidad.

Cada 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas luego de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural impulsada por la UNESCO en 2001.

La fecha propone algo que parece sencillo pero que, en la práctica, sigue siendo complejo: aprender a convivir con las diferencias sin intentar borrarlas. En un mundo donde todo parece circular a una velocidad cada vez más acelerada, la diversidad cultural continúa funcionando como una de las pocas herramientas capaces de acercar personas, historias y maneras distintas de entender la vida.

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Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

La cultura tiene esa capacidad silenciosa de conectar generaciones y comunidades. Una canción popular, una receta familiar, una fiesta barrial o una obra de teatro independiente pueden transformarse en espacios donde las personas encuentran pertenencia. Allí también aparece la diversidad: en la posibilidad de que distintas voces compartan un mismo espacio sin perder identidad.

En provincias como Entre Ríos, atravesadas por corrientes migratorias, tradiciones criollas, comunidades originarias y expresiones artísticas contemporáneas, la diversidad cultural forma parte de la vida cotidiana. Muchas veces aparece en pequeñas escenas que pasan desapercibidas: una feria de artesanos, un festival popular, un taller de danza, una biblioteca barrial o una banda emergente que mezcla géneros y generaciones.

También existen nuevas formas de diversidad cultural vinculadas a las tecnologías y a los modos actuales de producción artística. Jóvenes músicos que graban desde sus casas, creadores de contenido que recuperan historias locales, colectivos audiovisuales independientes o proyectos que fusionan ritmos tradicionales con sonidos urbanos forman parte de un escenario cultural cada vez más amplio y heterogéneo. La identidad cultural ya no permanece quieta: se transforma constantemente y encuentra nuevas maneras de expresarse.

En ese contexto, los espacios culturales, centros comunitarios, salas independientes y festivales siguen ocupando un lugar fundamental. No solamente como escenarios para artistas, sino también como puntos de encuentro donde circulan ideas, miradas y experiencias distintas. Allí la cultura deja de ser un consumo individual para convertirse en una experiencia compartida.

Sin embargo, en tiempos dominados por algoritmos, consumos rápidos y discursos cada vez más homogéneos, sostener la diversidad cultural también implica defender espacios para las expresiones locales y para las miradas distintas. No como una pieza de museo o una postal folclórica, sino como algo vivo, dinámico y en constante transformación.

Costumbres y encuentros

La cultura no solamente conserva memoria. También permite imaginar futuros posibles. Por eso el diálogo entre identidades diferentes sigue siendo necesario. Porque ninguna comunidad crece encerrándose en sí misma y porque, muchas veces, aquello que parece ajeno termina ampliando la manera en que una sociedad se entiende a sí misma.

La diversidad cultural no es únicamente un concepto institucional ni una efeméride del calendario. Es una construcción diaria hecha de relatos, acentos, músicas, costumbres y encuentros. Y quizá allí resida su mayor valor: recordar que detrás de cada diferencia todavía existe la posibilidad de escuchar, compartir y construir algo en común.