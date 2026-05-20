Este miércoles falleció el operario que fue chocado por un camión el martes, mientras realizaba tareas de bacheo en la ruta nacional 14.

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14.

Este miércoles falleció el operario que fue chocado por un camión mientras realizaba tareas de bacheo en la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 398, en la localidad de Colonia Libertad.

Desde la Policía se informó que se trata de Sergio Flor, un vecino conocido y querido en Estación Durazno, una localidad del Departamento Tala.

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

Qué pasó en la ruta 14

La víctima se desempeñaba como operario en las tareas de reparación de baches en la ruta nacional 14. En ese contexto, fue embestido por un camión de gran porte cuyo conductor continuó su marcha dándose a la fuga.

Tiempo después, el vehículo fue interceptado y se procedió a la demora de su chofer a la altura del Kilómetro 390 de la misma ruta por parte del personal de la Gendarmería Nacional. Más tarde se constató que el conductor es un ciudadano de nacionalidad brasilera.

Momentos después del hecho, Flor mostraba lesiones de carácter grave, consistentes en fractura de ambas extremidades inferiores.