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Dante Spinetta llega a Tribus para presentar "Día 3"

El artista Dante Spinetta se presentará el viernes 19 de junio en Tribus Club de Arte, donde repasará las canciones de su último álbum

20 de mayo 2026 · 16:04hs
Dante Spinetta llega a Tribus para presentar Día 3

Dante Spinetta volverá a presentarse en Tribus Club de Arte el viernes 19 de junio a las 21, en el marco de la gira de presentación de “Día 3”, su más reciente trabajo discográfico. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway.

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El nuevo álbum llega cuatro años después de “Mesa Dulce”, el disco que le otorgó a Dante su primer Latin Grammy como solista y que incluyó colaboraciones como “Me quedo acá”, junto a Juanse. Con este lanzamiento, el artista completa la trilogía iniciada con “Puñal” en 2017.

“Día 3” propone un recorrido atravesado por el funk y distintos sonidos de la música popular latinoamericana. A lo largo del disco, Dante explora temáticas vinculadas al presente, las emociones y la necesidad de reconectar con los vínculos humanos en tiempos dominados por la hiperconectividad y los algoritmos.

“Es un viaje de amor y de escape de la realidad. Este disco habla mucho de la manipulación mental a través de los algoritmos y de la información. Y cómo, de alguna manera, hay que volver a conectar con el amor y con las emociones reales”, expresó el músico sobre el concepto del álbum.

Con más de 30 años de trayectoria, Dante continúa ampliando su recorrido artístico y consolidando una identidad musical que combina influencias del hip hop, el soul, el funk y el rock latinoamericano. El show en Santa Fe incluirá canciones de “Día 3”, además de un repaso por distintas etapas de su carrera.

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