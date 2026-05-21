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Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Una discusión ocurrida en barrio La Milagrosa Norte de La Paz dejó dos mujeres hospitalizadas. Una de ellas fue derivada a Paraná y murió esta mañana.

21 de mayo 2026 · 08:26hs
Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Una mujer que había sido atacada a cuchillazos por su excuñado en barrio La Milagrosa Norte de La Paz, falleció esta mañana en el Hospital San Martín de Paraná, a donde había sido trasladada a raíz de la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Elsa Marta González, de 55 años, quien estaba radicada en Hurlingam, Provincia de Buenos Aires, consignó La Sexta.

El grave accidente ocurrió en calle Churruarrín antes de llegar a Río Negro en Paraná.

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El hecho

Según informaron desde la Jefatura Departamental La Paz, efectivos de Comisaría Primera acudieron al lugar tras un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto en una vivienda de la zona.

De acuerdo al relato brindado por el propietario del inmueble, el incidente se produjo cuando dos mujeres, de 53 y 55 años, llegaron al domicilio y se originó una discusión entre las partes. "El dueño de la finca manifestó que mientras se encontraba descansando junto a su hija de 17 años, escuchó golpes en la puerta de ingreso de la vivienda y constató que intentaban ingresar al inmueble. Al abrir la puerta, salieron de la oscuridad, por un costado, su expareja, y su excuñada, de 53 y 55 años, quienes comenzaron a insultar y agredir físicamente al hombre, quien se defendió utilizando un cuchillo y lesionando a ambas", se informó.

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Se agregó que las mujeres ingresaron a la habitación de la hija, agrediéndola físicamente. Y que raíz de las lesiones sufridas, las mismas fueron trasladadas al Hospital “9 de Julio” para su atención médica. Constatando lesiones de carácter grave en una de ella, fue trasladada al Hospital San Martin de la ciudad de Paraná para realizar una atención de mayor complejidad, donde finalmente falleció.

Finalmente, se indicó que la fiscalía en turno dispuso la intervención del Gabinete Criminalístico y la Detención del agresor, el secuestro del arma blanca, asimismo la intervención de la Defensoría y del COPNAF, a fin de que la menor fuera entregada a un representante legal.

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