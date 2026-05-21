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La polémica frase de Néstor Apuzzo: "Las mujeres, los gays y los normales"

El histórico entrenador de Huracán, Néstor Apuzzo, lanzó una repudiable frase al analizar una de sus etapas en el club de Parque Patricios y generó polémica

21 de mayo 2026 · 13:14hs
La polémica frase de Néstor Apuzzo: Las mujeres, los gays y los normales

El director técnico Néstor Apuzzo generó polémica por un comentario que realizó en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026: "Las mujeres, los gays y los normales".

Durante una entrevista, el director técnico que es principalmente reconocido por su paso en Huracán, donde ganó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina 2014 además de conseguir el ascenso ese mismo año, se refirió al Mundial que comenzará en solo 21 días y afirmó que "ahora vas a ver que van a haber 50 millones de técnicos".

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Sin embargo, lo más repudiable llegó después, cuando comentó que "las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos todos técnicos porque somos Argentina".

Apuzzo dirigió durante muchos años a Huracán durante la década del 2010, para luego pasar a Sacachispas entre 2022 y 2023. Su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025

Néstor Apuzzo
La pol&eacute;mica frase de N&eacute;stor Apuzzo: "Las mujeres, los gays y los normales"

La polémica frase de Néstor Apuzzo: "Las mujeres, los gays y los normales"

La historia de Apuzzo en Huracán

La historia de Néstor Apuzzo como entrenador está profundamente vinculada a Huracán, donde se transformó en el histórico “bombero” del club al asumir en ocho interinatos a lo largo de más de una década. Su etapa más recordada comenzó en 2014, cuando reemplazó a Frank Darío Kudelka y condujo al Globo al ascenso a Primera División, además de conquistar la Copa Argentina. La consagración definitiva llegó en 2015, cuando su equipo venció al River de Marcelo Gallardo para quedarse con la Supercopa Argentina, los últimos dos títulos oficiales obtenidos por el Globo.

Néstor Apuzzo Mujeres Mundial 2026
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