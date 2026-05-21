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APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

El Rojo superó al CAO 81 a 70 en el destacado de la 11° fecha del Torneo Apertura de la APB. Quique superó a Rowing en tiempo extra.

21 de mayo 2026 · 11:04hs
El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

Talleres se hizo fuerte en el estadio Raúl Bibi Gómez al derrotar 81 a 70 a Olimpia en uno de los encuentros destacados de la 11° fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Rojo dio muestra de su buena campaña y se metió de lleno en la lucha por quedar primero en la fase regular, previo a playoffs, al conquistar una victoria clave ante un equipo que siempre es candidato al título.

Estudiantes será local de Sionista por la APB.

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Matías Stival con 17 puntos y 6 asistencias, Lisandro Ruiz Moreno con 16 unidades y Federico Fernández con 13 tantos y 10 rebotes fueron los mejores del ganador. Nicolás Agasse con 16 puntos, el goleador de la visita.

Por otro lado, Quique derrotó a Rowing 77 a 74 en tiempo extra luego de empatar 65-65 en tiempo regular. Aquiles Feder Ponce y Theo Fernández con 13 puntos fueron los goleadores del Decano, mientras que Amaro Abero con 23 unidades, el artillero del local y de la noche

Resumen de la 11° fecha de la APB

La cartelera se abrió el martes con las victorias de Estudiantes y Recreativo. El Albinegro superó en el Gigante del Parque a Sionista 84 a 56. Por su parte, el Bochas venció en el estadio Alfredo Zorzet a San Martín 90 a 64.

La fecha se cerrará este jueves con dos partidos. Unión recibe en Crespo a Paracao y Ciclista buscará quedar solo en la tabla cuando espera en su casa por Echagüe.

Posiciones del Torneo Apertura

Ciclista (8-2) 18

Talleres (8-2) 18

Olimpia (7-3) 17

Estudiantes (6-4) 16

Quique (6-4) 16

Unión (6-3) 15

Recreativo (6-3) 15

Patronato (4-6) 14

Sionista (3-7) 13

Echagüe (3-6) 12

Paracao (3-5) 11

San Martín (1-9) 11

Rowing (1-8) 10

APB Talleres Torneo Apertura
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