APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

El Rojo superó al CAO 81 a 70 en el destacado de la 11° fecha del Torneo Apertura de la APB. Quique superó a Rowing en tiempo extra.

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

Talleres se hizo fuerte en el estadio Raúl Bibi Gómez al derrotar 81 a 70 a Olimpia en uno de los encuentros destacados de la 11° fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Rojo dio muestra de su buena campaña y se metió de lleno en la lucha por quedar primero en la fase regular, previo a playoffs, al conquistar una victoria clave ante un equipo que siempre es candidato al título.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Talleres Basquet Masculino (@talleresbasquet)

Matías Stival con 17 puntos y 6 asistencias, Lisandro Ruiz Moreno con 16 unidades y Federico Fernández con 13 tantos y 10 rebotes fueron los mejores del ganador. Nicolás Agasse con 16 puntos, el goleador de la visita.

Por otro lado, Quique derrotó a Rowing 77 a 74 en tiempo extra luego de empatar 65-65 en tiempo regular. Aquiles Feder Ponce y Theo Fernández con 13 puntos fueron los goleadores del Decano, mientras que Amaro Abero con 23 unidades, el artillero del local y de la noche

Resumen de la 11° fecha de la APB

La cartelera se abrió el martes con las victorias de Estudiantes y Recreativo. El Albinegro superó en el Gigante del Parque a Sionista 84 a 56. Por su parte, el Bochas venció en el estadio Alfredo Zorzet a San Martín 90 a 64.

La fecha se cerrará este jueves con dos partidos. Unión recibe en Crespo a Paracao y Ciclista buscará quedar solo en la tabla cuando espera en su casa por Echagüe.

Posiciones del Torneo Apertura

Ciclista (8-2) 18

Talleres (8-2) 18

Olimpia (7-3) 17

Estudiantes (6-4) 16

Quique (6-4) 16

Unión (6-3) 15

Recreativo (6-3) 15

Patronato (4-6) 14

Sionista (3-7) 13

Echagüe (3-6) 12

Paracao (3-5) 11

San Martín (1-9) 11

Rowing (1-8) 10