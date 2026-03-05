Uno Entre Rios | Show | Britney Spears

Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue detenida la noche del miércoles en el estado de California tras conducir bajo los efectos del alcohol

5 de marzo 2026
Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida la noche del miércoles en el estado de California tras conducir bajo los efectos del alcohol. El procedimiento se realizó en el condado de Ventura County y fue llevado adelante por la patrulla de carreteras estatal.

Detuvieron a Britney Spears en California por conducción bajo alcohol

Según informó el portal TMZ, la artista de 42 años fue interceptada por agentes de la California Highway Patrol a las 21.28. Tras la detención, los oficiales realizaron el protocolo habitual para este tipo de casos.

Spears fue trasladada a dependencias policiales, donde se efectuó el registro formal a las 3.02 de la madrugada del jueves. De acuerdo con el sistema de internos de la oficina del sheriff del condado de Ventura, la cantante recuperó la libertad a las 6.07 del mismo día.

La intérprete deberá presentarse ante la Justicia el próximo 4 de mayo para responder por el episodio.

Tras conocerse la noticia, Spears eliminó su perfil de Instagram. Hasta el momento no se difundieron declaraciones oficiales por parte de la artista ni de su entorno cercano.

Britney Spears FREE Britney 1.jpg

El episodio se suma a otros momentos recientes que llamaron la atención de los medios sobre la conducta de la cantante al volante. En octubre de 2025, el medio británico Daily Mail difundió un video en el que se observa a Spears salir del restaurante RedO en la ciudad de Thousand Oaks, subir a su automóvil BMW negro y retirarse del lugar.

Según el testimonio de una persona presente esa noche, la cantante “casi atropella a una amiga al salir del estacionamiento”. Las imágenes mostraban además maniobras irregulares, como la invasión de un carril para bicicletas y cambios de carril sin señalización mientras se dirigía hacia su casa en la misma ciudad.

Poco después de la difusión de ese video, Spears utilizó sus redes sociales para negar que fuera ella quien conducía el vehículo y sostuvo que podría tratarse de una “doble”.

En esa ocasión, el gerente del restaurante, Oliver Wynn, también habló con la revista Us Weekly y aseguró que la cantante se comportó con tranquilidad durante la cena. Según explicó, Spears no pidió bebidas alcohólicas, aunque un seguidor le regaló una copa de vino.

Britney Spears alcohol California conducir
