Ernestina Pais volvió a chocar y se negó a hacer el control de alcoholemia

Se le labró un acta y retuvo el vehículo. Tiempo atrás Ernestina Pais fue internada en forma cumpulsiva por su adicción al alcohol.

4 de marzo 2026 · 12:53hs
La periodista y actriz Ernestina Pais chocó este martes su auto contra el vehículo de otra mujer en Vicente López (CABA) y se negó a realizar el test de alcoholemia.

El accidente ocurrió esta tarde en avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle, cuando Pais se desplazaba en su auto marca Honda modelo City negro e impactó contra un Alfa Romeo blanco. El vehículo de Pais quedó abollado justo debajo de las luces delanteras del lado izquierdo y se rompió una pequeña parte. En tanto, el Alfa Romeo tuvo una abolladura en la puerta trasera del lado izquierdo.

Tras un llamado al 911, varios móviles policiales se presentaron en el lugar y pidieron hacer el test de alcoholemia a Pais y a la conductora del Alfa Romeo. Es entonces que la actriz y periodista se negó. Por esto, la policía labró un acta de infracción de tránsito por positivo de alcoholemia y secuestró su auto, que enviaron a un playón municipal.

Es la cuarta vez en siete años que se ve involucrada en un accidente de tránsito. La primera fue en 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando en un presunto estado de ebriedad, chocó contra un auto estacionado en una calle de Olivos, partido de Vicente López, e intentó darse a la fuga.

En 2022, impactó contra un auto en Palermo, intentó escapar y fue detenida por la Policía. Luego, en 2023, colisionó otra vez contra un vehículo estacionado en el barrio de Núñez. Cuando quisieron realizarle el test de alcoholemia, también se negó a hacerlo.

Aquella vez también le labraron un acta, secuestraron su vehículo y la trasladaron a su domicilio en un móvil policial.

Problemas de adicciones

Pais fue internada hace dos años por alcoholismo y tuvo el alta hace casi un año y medio. En esa oportunidad la internación fue forzosa, ordenada por la Justicia.

Al respecto, contó: “Yo no creo que tenga las batallas ganadas con respecto a la adicción. Una cosa era mi discurso cuando salí de la internación. Otro muy diferente es el que tengo ahora. Sé que no le gané al alcoholismo porque he visto a compañeros recaer, he estado en situaciones peligrosas… entonces hoy tengo otro discurso y cuando voy hacia la botella pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané. Estoy en este escenario, sobria, llegué a horario, hice todo bien, así que hoy te gané’”, había asegurado en un reportaje publicado por La Nación.

Dejanos tu comentario