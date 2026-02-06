Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

La División Drogas Peligrosas de San Salvador implementó calcomanías con código QR en diferentes puntos para que los vecinos hagan denuncias anónimas y secretas.

La División Drogas Peligrosas de la Jefatura de Policía Departamental San Salvador lanzó una campaña para que los vecinos se animen a denunciar al narcotraficante de su barrio. "Animate a denunciar al narco de tu barrio", dice la iniciativa lanzada este viernes que incluye un código de QR para que los temerosos ciudadanos accedan y hagan la denuncia.

Según se informó a UNO , desde esa dependencia se "implementó la utilización de calcomanías con código QR, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar las denuncias en forma anónima, confidenciales y secretas (preservando sus datos personales), las cuales fueron ubicadas en diferentes puntos de las ciudades que conforman este departamento, en instituciones, comercios y lugares de interés, a la vista del público".

En ese marco, se explicó que la implementación de este sistema es "una innovación en la provincia, buscando darle al vecino otra herramienta para denunciar y ayudar a erradicar el narcotráfico".

Puntos donde están los QR

En ese sentido, se detalló que en San Salvador, los Códigos QR están ubicados en: Hospital San Miguel, Sala de atención primaria en Avenida Malarin y Pedro Bousquet, En Sala de Primeros Auxilios en Barrio Lourdes, Garitas Policiales de Avenida Urquiza y Av Hipolito Irigoyen y Av San Martin y Terminal de Ómnibus.

En tanto, también hay calcomanías con QR en General Campos: en la Municipalidad, las Salas de atención primaria, las estaciones de servicios y centros comunitarios.

"A la Seguridad la hacemos Juntos, en San Salvador con tu ayuda, la droga no tiene lugar", finalizaron desde la fuerza de seguridad.