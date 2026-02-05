Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Uno Entre Rios | Ovación | Árbitro

Guaraní Antonio Franco fue castigado con el equivalente a 300 entradas por tres fechas, además de la suspensión de la cancha por el mismo lapso.

El árbitro Fernando Rekers fue a dirigir la final de ida de la Región Litoral Norte del Regional Federal Amateur, que terminó 1-0 a favor del visitante, Defensores de Vilelas, y vivió una situación llamativa: denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario. Por ese motivo, Guaraní Antonio Franco, el club local, recibió una dura sanción.

El juez contó que le sustrajeron teléfonos y billeteras con documentación sin forzar ninguna de las puertas que dan a la calle ni adentro de la cancha. A raíz de eso, la Policía hizo un rastrillaje y encontró los celulares.

Minutos después, se dieron cuenta que quienes habían entrado fueron las mismas personas encargadas de la seguridad privada del club local con las llaves correspondientes, razón por la cual el Consejo Federal sancionó a la institución.

Además, en el descargo Rekers argumentó que durante el partido él y sus compañeros atravesaron situaciones de hostilidad, agresiones e invasión de campo de juego.

Como castigo, la AFA sancionó a La Franja con el equivalente a 300 entradas por tres fechas, o sea, 13,5 millones de pesos, además de la suspensión de la cancha por el mismo lapso. Al mismo tiempo, el Consejo Federal castigó al presidente Gustavo Cardozo con un mes de suspensión en suspenso.

